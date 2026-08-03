Çinliler karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Bu yöntemin arkasındaki müthiş mantık!

2 5

Peki, Çinli çiftçiler karpuzların üzerine neden taş koyuyor? İşte o nedenler:

1. Doğal Bir Termal Düzenleyici (Isı Depolama)

Gündüz saatlerinde güneşin altında ısınan düz taşlar, yüksek ısıyı kendi bünyesinde toplar. Bu durum karpuzun direkt güneş ışığına maruz kalarak aşırı ısınmasını engeller. Gece hava soğuduğunda ise taş, gündüz depoladığı ısıyı yavaş yavaş karpuza aktarır. Oluşan bu gece-gündüz sıcaklık dengesi (termal kontrast), karpuzun olgunlaşma sürecini hızlandırır ve meyvedeki şeker oranını artırarak onu çok daha tatlı hale getirir.

2. Kabuk Çatlamalarını Önler

Gece ve gündüz arasındaki ani sıcaklık değişimleri, meyve kabuğunda genleşme ve büzüşmeye yol açarak karpuzların çatlamasına neden olabilir. Taşların sağladığı kademeli ısı transferi, kabuğun şoka girmesini önleyerek ürün kaybını en aza indirir.

3. Kuşlara ve Zararlılara Karşı Doğal Kalkan

Tatlanan ve olgunlaşan karpuzlar kuşların en sevdiği hedeflerden biridir. Karpuzun en üst noktasına yerleştirilen taşlar, kuşların meyveyi gaga ile delmesini ve zarar vermesini fiziksel olarak engeller.