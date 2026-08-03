AKP'deki YENİ Parti toplantıları: Oy oranlarını verip seçim tahmini yaptılar

Siyaset gündeminde ana konu YENİ Parti. Yol haritaları, operasyonlara karşı nasıl bir tutum sergileyeceği geniş kesimlerce takip edilen YENİ Parti hakkında çok dikkat çeken kulis bilgileri de yayılmaya devam ediyor.

AKP'DE TOPLANTI ÜZERİNE TOPLANTI

Özellikle Ankara kulisleri ile bilinen gazeteci Nuray Babacan, AKP'de son haftalarda yapılan toplantılarda YENİ Parti ve geleceğinin çokça gündem olduğunu söyledi. Bu toplantılardan notlar aktaran Nuray Babacan'ın ifade ettiklerine göre AKP'li isimler YENİ Parti'nin başında olduğu muhalif kesimin oy oranının yüzde 56 olduğunu kaydediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM TAHMİNLERİ DE YAPTILAR

Yine bu toplantılardan notlar aktaran Nuray Babacan'ın iddiasına göre AKP'li isimler değerlendirmelerinde kendi oy oranlarını da yüzde 30-35 seviyesinde görüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kalacağına kesin gözü ile bakan partilierin değerlendirmelerinin şu şekilde olduğu kaydediliyor:

- Yanlış politikalar nedeniyle iktidarın karşısındaki muhalif blok kilitlendi. Son yapılan güvenilir anketler muhalif kanadın yüzde 56’dan az olmadığını gösteriyor. İdeolojik olarak farklı yerlerde olsalar da iktidar karşıtlığında birleşiyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi bir konuda uzlaşmaları zor ihtimal değil.

- YENİ Parti’nin kuruluşu, siyasette taşları yeniden döşeyecek. Gelecek Parti’nin kendini feshetmesi gibi. DEVA Partisi, Saadet ve Yeniden Refah Partisi’yle uzlaşamazsa onları da aynı son bekliyor. Bu iki partideki isimler YENİ Parti, AKP ve DEM arasında dağılacaktır.

- Mutlak Butlan kararının CHP’yi ortadan böleceği iddia ediliyordu, öyle olmadı. Biz yanlış olacağını söylerken de bunu görüyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi iki aya kalmaz iyice etkisiz hale gelir.

- Aramızda ‘Biz vicdanımızı unuttuk’ diyen arkadaşlarımız var. ‘Demokratik rekabet, hukuk çerçevesinde mücadele’ gibi kavramlar unutuldu.

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- Özgür Özel’in sokakta karşılığı var. Yeni bir hikaye yazarlarsa ivme kazanırlar. İYİ Parti’nin onlarla hareket edeceği kesin gibi. MHP’nin tabanı da özellikle Ege bölgesinde çok geçişken. Yeni harekete kayanlar olabilir. DEM bugün bizimle gibi ama seçimlerde farklı bir tablo olabilir.

- Biz oyumuzu yüzde 30-35 arasında koruyoruz ama gri alandaki seçmene yeni bir şey söyleyemiyoruz. Onların tercihini etkileyen seçimi alır. Belli ki; cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. Çekişmeli bir seçim olacak.

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konusunda bastıranlar var. AKP İzmir örgütü kendisini istemediği için tartışma yaşanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı bastırırsa onların ne düşündüğünün önemi kalmaz…”