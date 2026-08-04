Meteoroloji sıcak ve nemden kurtaran 2 bölgeyi açıkladı: İstanbul'a şakır şakır yağacak tarihi verdi
Meteoroloji poyrazın son etki alanında kalıp sıcak ve nemden kurtaran 2 bölgeyi açıkladı. Haftalık tahminlerinde ise İstanbul'a şakır şakır yağacak tarihi verdi. Gün içinde mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklar için uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Nemin zirve yaptığı dünün ardından ve bugün de kuvvetli rüzgarla ferahlayacak 2 bölge ise poyraz etkisinde olacak. İstanbul'u rahatlatacak sağanak yağış için de tarih belli oldu.
METEOROLOJİ SICAK VE NEMDEN KURTARAN 2 BÖLGEYİ AÇIKLADI
MGM’nin tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerine çıkması bekleniyor.
Güneydoğu ve Akdeniz'in iç kesimleri haricinde sabah saatleri itibarıyla nem yoğunluğu bekleniyor.
Ege Bölgesi’nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Denizli’de 39, İzmir ve Manisa’da 37, Muğla’da 37 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin bazı kentlerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.
Diyarbakır 42, Siirt 41, Şanlıurfa 43 ve Mardin 38 derece olacak.
Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege, kuvvetli kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların etkisinde olacak. Rüzgarın bu bölgelerde 40-60 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.
Poyrazın etkisiyle sıcak havanın etkisinin bir miktar kırılması beklenirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.
Bölgede sıcaklıklar ise yüksek seyredecek. Malatya’da 39, Erzurum’da 33, Kars’ta 30 ve Van’da 31 derece tahmin ediliyor.
Karadeniz’in kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize ve Trabzon’da sıcaklık 28, Samsun’da 29 derece olacak.
Akdeniz’in kıyı kesimlerinde az bulutlu ve açık hava beklenirken, iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek.
Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Hatay’da 33, Adana’da 35, Burdur’da 36 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Haftalık tahmin haritasına göre sıcak hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. 8 Ağustos Cumartesi günü özellikle güney ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekecek.
Haritada Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkabileceği görülürken, Marmara ve Karadeniz’de daha düşük değerler öne çıkıyor.
İSTANBUL'A ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK TARİHİ VERDİ
Haftalık tahmin haritasında 9 Ağustos Pazar günü Türkiye’nin özellikle kuzey kesimlerinde yağışlı alanların genişlediği görülüyor.
Haftanın başında daha sınırlı alanlarda görülen yağışların pazar günü Karadeniz başta olmak üzere kuzey kesimlerde etkisini artırması bekleniyor. Sıcak hava ise yurdun güney ve doğusunda etkisini sürdürecek.
İstanbul’da hafta boyunca çoğunlukla parçalı ve az bulutlu, zaman zaman açık hava bekleniyor. Bugün kentte sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.
Haftalık tahmin haritasına göre İstanbul’da hafta içi yağış beklentisi bulunmazken, 9 Ağustos Pazar günü yağış ihtimali öne çıkıyor. Kentte sıcaklıkların hafta boyunca yaklaşık 30-33 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
AKOM da İstanbul’da poyrazın kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceğini belirtmişti. Buna rağmen kentte sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.