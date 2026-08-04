Meteoroloji sıcak ve nemden kurtaran 2 bölgeyi açıkladı: İstanbul'a şakır şakır yağacak tarihi verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Nemin zirve yaptığı dünün ardından ve bugün de kuvvetli rüzgarla ferahlayacak 2 bölge ise poyraz etkisinde olacak. İstanbul'u rahatlatacak sağanak yağış için de tarih belli oldu.