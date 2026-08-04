Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Osimhen detayı ortayı çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 1
1 10

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Osimhen detayı ortayı çıktı.

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 2
2 10

Milan'da forma giyen Rafael Leao için iki kulüp de devreye girmişti. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 3
3 10

Habere göre Rafael Leao, Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti. Ancak Türkiye'ye gelmeye yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 4
4 10

Haberde Portekizli futbolcunun Victor Osimhen'e olan yakınlığı nedeniyle Galatasaray'a ise kapıyı araladığı ve teklif beklediği belirtildi.

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 5
5 10

Sarı kırmızılıların talip olduğu diğer futbolcularla ilgili ise gazeteci Burhan Can Terzi, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre aldığı bilgileri paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 6
6 10

"Neom forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze'nin maaş isteği 4 milyon euro."

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 7
7 10

"Can Uzun için Frankfurt 50-60 milyon eurodan başladı, orada bir ortada buluşma durumu hesaplanıyor ama Başkan Dursun Özbek, Can Uzun'un gelip direkt net performans verip vermeyeceğinden emin değil, o yüzden tereddüt etti. Biraz da Frankfurt'un inadının kırılmasını bekliyorlar."

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 8
8 10

"Başkan tarafının 10 numara transferinde Batrakov'a çok yükseldiğini söyleyebilirim. Kulüpler pazarlık aşamasındalar."

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 9
9 10

"Okan Buruk'un aklında 10 numara için Porto'nun 19 yaşındaki oyuncusu Rodrigo Mora var."

Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı - Fotoğraf: 10
10 10

"Barış Alper Yılmaz'ın 'Bırakın beni gideyim' gibi bir tavrı yok. Ancak 40 milyon euro + başarı bonusları şeklinde bir teklif gelirse kabul edilebilir."

Galatasaray Fenerbahçe Transfer Victor Osimhen Dursun Özbek Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro