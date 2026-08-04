Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Osimhen detayı ortayı çıktı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Osimhen detayı ortayı çıktı.
Milan'da forma giyen Rafael Leao için iki kulüp de devreye girmişti. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Habere göre Rafael Leao, Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti. Ancak Türkiye'ye gelmeye yeşil ışık yaktı.
Haberde Portekizli futbolcunun Victor Osimhen'e olan yakınlığı nedeniyle Galatasaray'a ise kapıyı araladığı ve teklif beklediği belirtildi.
Sarı kırmızılıların talip olduğu diğer futbolcularla ilgili ise gazeteci Burhan Can Terzi, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre aldığı bilgileri paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Neom forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze'nin maaş isteği 4 milyon euro."
"Can Uzun için Frankfurt 50-60 milyon eurodan başladı, orada bir ortada buluşma durumu hesaplanıyor ama Başkan Dursun Özbek, Can Uzun'un gelip direkt net performans verip vermeyeceğinden emin değil, o yüzden tereddüt etti. Biraz da Frankfurt'un inadının kırılmasını bekliyorlar."
"Başkan tarafının 10 numara transferinde Batrakov'a çok yükseldiğini söyleyebilirim. Kulüpler pazarlık aşamasındalar."
"Okan Buruk'un aklında 10 numara için Porto'nun 19 yaşındaki oyuncusu Rodrigo Mora var."
"Barış Alper Yılmaz'ın 'Bırakın beni gideyim' gibi bir tavrı yok. Ancak 40 milyon euro + başarı bonusları şeklinde bir teklif gelirse kabul edilebilir."