Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı bekliyor: Osimhen detayı ortayı çıktı

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"Can Uzun için Frankfurt 50-60 milyon eurodan başladı, orada bir ortada buluşma durumu hesaplanıyor ama Başkan Dursun Özbek, Can Uzun'un gelip direkt net performans verip vermeyeceğinden emin değil, o yüzden tereddüt etti. Biraz da Frankfurt'un inadının kırılmasını bekliyorlar."