Türkiye'nin dev tuvalet kağıdı markası milyon dolara satıldı

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün en güçlü ve bilinen markaları arasında yer alan Selpak ve Solo’nun üreticisi Sanipak için aylardır merakla beklenen devir süreci resmi olarak sona erdi. Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sanipak’ın dev satışı, resmi kurum onaylarının alınmasıyla nihayet tamamlandı.

MİLYON DOLARLIK DEVİR RESMİLEŞTİ

Mart ayında temelleri atılan ve 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşmeyle kamuoyuna duyurulan dev anlaşmada beklenen son adım atıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, tüm düzenleyici kurum onaylarının tamamlandığı ve 600 milyon dolarlık dev satış işleminin gerçekleştiği duyuruldu.

Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine gerçekleştirilen hisse devriyle ilgili KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir."



Tamamlanan sürecin ardından Sanipak, selüloz, kağıt ve ambalaj üretiminde dünyanın önde gelen küresel gruplarından birinin çatısı altında yeni döneme adım atıyor. Bu stratejik birleşmeyle birlikte markaların Türkiye'deki pazarlama ve üretim gücünün uluslararası arenaya daha güçlü taşınması hedefleniyor.

"İNOVASYON GÜCÜNÜ DESTEKLEYECEĞİZ"

Satış sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, bu hamlenin stratejik önemine dikkat çekti. Grover açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."