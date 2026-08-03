Ne sanat eseri ne de dekorasyon: Asfalt neden kırmızıya boyandı?

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin bir bölümünden geçen sürücüler, devasa kırmızı ve siyah bir dama tahtasına benzeyen bir manzarayla karşılaşıyor. Bu bir dekorasyon veya sanat enstalasyonu değil, Veerangana Durgavati Kaplan Koruma Alanı'ndan geçen yolda hızı azaltmak ve vahşi yaşamı korumak için yapılan yeni bir girişim.

Bhopal ve Jabalpur arasındaki NH-45 ulusal karayolunun engebeli bölümüne kırmızı işaretler yerleştirildi. İki kilometre uzunluğundaki kritik bölümde, asfalt üzerine büyük dikdörtgenler şeklinde beş milimetre kalınlığında kırmızı termoplastik malzeme uygulandı. Çarpıcı renk, sürücüye hassas bir bölgeye girdiğini açıkça gösterirken, tekerleklerin altındaki hafifçe yükseltilmiş yüzey hafif titreşimler ve sesler yaratıyor. Amaç, sürücülerin geleneksel frenlerin sert darbeleri veya ani frenlemeler olmadan doğal olarak yavaşlamalarını sağlamaktır.

Proje 2025 yılının sonlarında duyurulmuştu, ancak benzer kırmızı işaretlemelerin Hindistan'da ormanlık ve ekolojik açıdan hassas bölgelerden geçen yollarda standart hale gelebileceğine dair haberlerin ardından yeniden ilgi çekmeye başladı. Avantajları, mevcut yolun kazılmasını gerektirmemeleri, drenajı etkilememeleri ve geleneksel titreşimli bantlara göre daha az gürültü üretmeleridir. Nispeten kolayca bakımları yapılabilir veya daha iyi bir çözüm bulunursa kaldırılabilirler.

Kırmızı alan, çok daha büyük bir projenin yalnızca en görünür kısmıdır. Projenin tamamı, rezerv boyunca yaklaşık 12 kilometrelik bir yolu içeriyor ve bu yol boyunca yolun altından 25 hayvan geçidi inşa edildi. Yol boyunca yerleştirilen çitler, hayvanların araçların önüne geçmesini engellemeli ve onları güvenli geçitlere yönlendirmelidir. Hayvanların hareketini izlemek için köprüler ve geçitlere kameralar yerleştirilirken , ek aydınlatma güneş enerjisi sistemleriyle sağlanmaktadır.

Hindistan'da bu tür çözümlere duyulan ihtiyaç çok büyük. Economic Times'ın bildirdiğine göre, 2024 yılında ormanlık alanlardan geçen devlet yollarında 582 hayvan öldü; bu sayı bir önceki yıl 508'di. Sorun, eski iki şeritli yolların dört şeritli hale getirilmesiyle daha da kötüleşiyor, çünkü bu durum hızları ve trafik yoğunluğunu artırırken hayvanların doğal geçiş yolları aynı kalıyor.

Hindistan yetkilileri, pilot uygulamanın ilk altı ayında herhangi bir ölüm vakası yaşanmadığını iddia ediyor ancak etkinliğinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi daha uzun süreli izleme gerektirecektir.