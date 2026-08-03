Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika │ Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' soruşturması

Son Dakika │ Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında TCK-226 maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika │ Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' soruşturması
Son Güncelleme:

Fotoğraf sanatçısı ve eski model Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede son olarak katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Survivor Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro