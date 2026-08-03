Son Dakika │ Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' soruşturması

Fotoğraf sanatçısı ve eski model Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede son olarak katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

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