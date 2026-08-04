Voleybolcuların şort ve taytlarıyla ilgili yeni kararlar: Federasyon tek tek açıkladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni sezon öncesi voleybolcuların forma, şort ve taytlarıyla ilgili yapılan güncellemede uyulacak kuralları tek tek açıkladı.
Voleybolcuların şortlarıyla ilgili yeni kararlar belli oldu. Türkiye Voleybol Federayonu yapılan güncellemeyi duyurdu.
Federasyonun internet sitesinden yapılan duyuruda şort ve taytlarla ilgili yapılan güncellemeler de tek tek sıralandı. Yeni sezonda uygulanacak kararlar şöyle:
- Şortun bel ve boyu çok bol ve sarkık olmamalıdır. Şortta numara kullanımı zorunlu değildir. Kullanılacak ise şortun en alt kısmında 4-6 cm yükseklikte, minimum 1 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm takım aynı tasarımda olmak üzere Sağ ya da sol taraf da kullanılabilir. Şort üzerinde spor kulübü/spor anonim şirketi amblemi veya sponsor isim, logo, işareti kullanılacak ise, numara bulunmayan tarafta konumlandırılmalıdır.
- Taytta numara kullanımı zorunlu değildir. Kullanılacak ise taytın en alt kısmında 4-6 cm yükseklikte, minimum 1 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm takım aynı tasarımda olmak üzere Sağ ya da sol taraf da kullanılabilir. Şort üzerinde spor kulübü/spor anonim şirketi amblemi veya sponsor isim, logo, işareti kullanılacak ise, numara bulunmayan tarafta konumlandırılmalıdır.
- Şortların bel ve boy ölçüleri sporcuların hareket kabiliyetini kısıtlamayacak biçimde düzenlenmeli, aşırı bol ve sarkık olmamalıdır. Ağ kısmı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
- Şort numarası, şortun en alt bölümünde 4–6 cm yükseklikte yer almalı ve rakamların kalınlığı en az 1 cm olmalıdır. Numara, tüm takım aynı tasarımda olmak üzere şortun sağ veya sol tarafında bulunabilir.
- Şort üzerinde spor kulübü/spor anonim şirketi amblemi veya sponsor isim, logo, işareti kullanılacak ise, numara bulunmayan tarafta konumlandırılmalıdır.
- Taytların bel ve boy ölçüleri vücuda tam olarak oturacak şekilde düzenlenmeli, aşırı bol veya sarkık olmamalıdır. Ağ kısmı 5 cm’yi geçmeyecek biçimde tasarlanmalıdır. Tayt numarası, taytın en alt bölümünde 4–6 cm yükseklikte yer almalı ve rakamların kalınlığı en az 1 cm olmalıdır.
- Numara, tüm takım aynı dizaynda olmak üzere taytın sağ veya sol tarafında bulunabilir. Tayt üzerinde spor kulübü/spor anonim şirketi amblemi veya sponsor isim, logo, işareti kullanılacak ise, numara bulunmayan tarafta konumlandırılmalıdır.