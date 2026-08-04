Voleybolcuların şort ve taytlarıyla ilgili yeni kararlar: Federasyon tek tek açıkladı

3 10

- Şortun bel ve boyu çok bol ve sarkık olmamalıdır. Şortta numara kullanımı zorunlu değildir. Kullanılacak ise şortun en alt kısmında 4-6 cm yükseklikte, minimum 1 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm takım aynı tasarımda olmak üzere Sağ ya da sol taraf da kullanılabilir. Şort üzerinde spor kulübü/spor anonim şirketi amblemi veya sponsor isim, logo, işareti kullanılacak ise, numara bulunmayan tarafta konumlandırılmalıdır.