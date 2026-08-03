Soyu tamamen tükenmişti: Bozkırın efsanesi 70 yıl sonra geri döndü

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Kazakistan, yarım asrı aşkın bir sessizliğin ardından bozkırlarına yeniden kaplan sesi getirdi. İle-Balhaş Devlet Doğa Rezervi'nde düzenlenen törenle "Ümit" adlı dişi Amur kaplanı doğal yaşam alanına salındı. Ülkede 70 yılı aşkın süredir hiçbir kaplanın özgürce dolaşmadığı düşünüldüğünde, bu an hem Kazakistan hem de küresel yaban hayatı koruma çalışmaları için bir dönüm noktası sayılıyor.