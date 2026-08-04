Fenerbahçe anlaşma sağladı: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte yeni sezon öncesinde hem saha içinde hem de kulüp yönetimi tarafında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından sponsorluk görüşmeleri hız kazanırken, peş peşe yeni anlaşmalar açıklanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Asperox ile yaptığı anlaşmayı açıkladı

Bu kapsamda Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda forma üzerinde yer alacak yeni şort ön sponsoru da netlik kazandı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ SPONSORU BELLİ OLDU

Asperox, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın yeni şort ön sponsoru oldu.

Anlaşmayla birlikte Asperox logosunun, bu sezon erkek futbol takımının yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ ön paçasında yer alacağı aktarıldı.

Anlaşmanın 2026-2027 sezonunu kapsadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Ev temizlik ürünleri sektörünün yerli sermayeli öncü şirketlerinden Beyaz Kâğıt’ın lider markası Asperox, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımızın "Şort Ön Sponsoru" oldu.

Anlaşma ile birlikte Asperox logosu, 2026/27 futbol sezonu boyunca Erkek Futbol Takımımızın yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ ön paçasında yer alacaktır.

Sahadaki azmimiz ve mücadelemizle Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Asperox’ a “Ailemize hoş geldin” diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar, önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır.'' ifadeler yer aldı.