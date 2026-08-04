Özgür Özel '130 milyona lüks araç aldılar' diyen butlancıya yanıt verdi

İktidara yakın televizyon kanalında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, YENİ Parti için toplanan bağış paralarıyla Özgür Özel'e lüks araç alındığını iddia etti.

Butlana yakınlığıyla bilinen Yavuz'a yanıt YENİ Parti lideri Özgür Özel'den geldi. Özel ilk kez basına açık şekilde gerçekleştirilen YENİ Parti Grup Toplantısı'nda, parti hesabında toplanan parayla yapılan harcamaları açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL '130 MİLYONA LÜKS ARAÇ ALDILAR' DİYEN BUTLANCIYA YANIT VERDİ

Parti hesaplarının kamunun denetimine açık olduğunun altını çizen Özgür Özel, Mustafa Yavuz'un iddiasına karşılık olarak "Meczuba buradan sesleniyoruz... Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var. O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğal gazı ve suyu açıldı" dedi.

Özel'in konuşmasındaki o kısım şu şekilde:

Hesaplarımız kamu denetimine açık. Bağımsız denetçi raporları yayınlanacak. Her bir bağış yapana açık, ayrıca kamuoyuna açık. İsteyen gelecek, tüm bağışları inceleyecek. Üzüldükleri şey, buna rağmen 130 milyon lira toplandığı ikinci günün sonunda ‘Efendim 130 milyona lüks araç aldılar Genel Başkana’ yalanını atan meczuba buradan sesleniyoruz, meczuba. Bunu döndürenlere. Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var. O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğal gazı ve suyu açıldı. Bilginiz olsun. Bağış kampanyası devam edecek, imkanı olan herkesi resmi hesabımızdan paylaştığımız IBAN numaralarına bağış yapmaya, bu uzun, meşakkatli, zor yürüyüşte çok önemli bir eksiği kapatmaya ve bu onuru bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bağış kampanyamıza herkese destek olmaya davet ediyorum.”