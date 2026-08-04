Trabzonspor Beşiktaş'a sordu: Salah gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş ile Trabzonspor'un gündemine gelen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'la ilgili gerçek ortaya çıktı.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Salah'la uzun süre Beşiktaş ilgilenmişti. Yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağladığını bile bildirilmişti. Ancak daha sonra menajerinin forma satışından yüzde 50 pay istediğinin ileri sürülmesiyle transfer durma noktasına gelmiş, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, "Transferi rafa kaldırdık" demişti.

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un Mohamed Salah'la ilgilendiği ortaya çıktı. Başkan Ertuğrul Doğan önce bunu yalanlamasına rağmen daha sonra görüşmelerin yapıldığı belirlenmişti. Hatta son olarak Trabzonspor'un Salah'la anlaştığı da bildirdildi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ'A SORMUŞ!

Beşiktaş'ın görüştüğü futbolcuya talip olması nedeniyle Trabzonspor'a tepki gösterdiği ileri sürülürken, gazeteci Zeki Uzundurukan, dikkat çeken iddialarda bulundu. Durukan, Libero programında şunları söyledi:

"Fair playe uygun bir şekilde Beşiktaş'a soruyor Trabzonspor. Bizim artık ilgimiz yok diyor Beşiktaş cephesi. Ve Trabzonspor ondan sonra anlaşıyor. Mutlaka yinhe tepki olur. Ama Beşiktaş forma satışından payı kabul etmiyor. Adamın bir milyon forması satılıyormuş abi. Normal yani. Trabzonspor yüzde 20 pay verecek. Çünkü çok normal. Dünyanın her tarafında Salah'ın forması satılıyor. Bu Trabzonspor forması ya da Beşiktaş forması için geçerli değil. Adam bir mega star futbol starı. Nasıl Messi'nin Ronaldo'nun sokaklarda çocukların sırtında formasını görüyorsak Salah'ın da var. Uluslararası bir oyuncu olduğu için diyor ki adam benim formam çok satılıyor! Belki Luiverpool'dayken de forma satışından geliri vardır; bilemiyorum."