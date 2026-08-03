Trabzonspor taraftarı Salah'ın gelişi için artık saatleri sayıyor. Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatilde olduğu belirtilen Salah için Trabzonspor'un hazırlıkları somut bir boyut kazandı. Sabah'ın haberine göre taraflar arasında sözleşme süresi, ödeme planı ve diğer maddeler üzerine müzakereler sürüyor. Şartların önemli bölümünde mutabakat sağlandığı ancak ıslak imzaların henüz atılmadığı aktarıldı.

YILLIK 17 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Salah ile yıllık 17 milyon Euro artı bonuslar karşılığında prensipte el sıkıştığı belirtildi. Kalan detayların tamamlanması halinde yıldız futbolcunun çarşamba günü İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

TARAFTARLAR KARŞILAMA TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olma yolunda ilerleyen Salah hamlesi, şehirde büyük heyecan yarattı. Trabzonspor taraftarlarının yıldız futbolcuya özel bir karşılama töreni düzenleyeceği öğrenildi.

DEPREM ETKİSİ YARATACAK

İmzaların atılmasıyla birlikte bordo-mavili camianın adından uzun süre söz ettirecek bir transfer dönemi başlamış olacak.