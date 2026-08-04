İstanbul'u zor saatler bekliyor! AKOM açıkladı: Uyutmayacak
İstanbul'u kavurucu gün ortasının ardından zor saatler bekliyor! AKOM uyutmayacak seviyede yüksek nem oranını açıkladı. Meteoroloji haritaları ise nemin daha da yükseleceğini ve zirveye çıkacağını saat saat gösterdi. İşte detaylar...
İstanbul, poyrazın kuvvetli etkisini yitirerek aralıklı esintilere dönmesiyle artan sıcakları hissetmeye başladı. Poyraz sıcakları baskılamasına rağmen İstanbul 33 dereceyi gördü. Aralıklı ferahlatan rüzgarla gün içinde sıcaklar atlatılırken, artan nem dün sabah saatleri ile akşam saatlerinde megakentte yaşayanları rahatsız etti.
İBB AKOM da hava durumu tahminlerinde yüksek nemin süreceğini açıklarken meteoroloji daha fazlasına işaret etti. AKOM'un tahminini yukarı taşıdı.
AKOM AÇIKLADI
AKOM İstanbul'da sıcaklık sabah saatlerinde 24 derece ile başlayan sıcaklığın gün içinde 33 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 24, gece ise 22 dereceye gerilemesi bekleniyor.
Megakentte gün boyunca yağış beklenmezken çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.
Poyrazın geçtiğimiz haftanın aksine orta kuvvette, zaman zaman şiddetlenmesi beklenirken rüzgar hızının 10-35 km/saat aralığında olacağı tahmin ediliyor. AKOM, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi beklenen rüzgarların kuzeyin nispeten serin havasını İstanbul'a taşıyarak sıcaklıkların daha fazla yükselmesini engelleyeceğini bildirdi.
Haftalık tahminde İstanbul'da sıcaklığın 8 Ağustos Cumartesi günü 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte haftanın diğer günlerinde ise en yüksek sıcaklıkların 30-32 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
AKOM'un haftalık tahminine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor.
5 Ağustos Çarşamba: 23-31°C, az bulutlu ve açık
6 Ağustos Perşembe: 22-30°C, açık
7 Ağustos Cuma: 22-32°C, açık
8 Ağustos Cumartesi: 23-34°C, açık
9 Ağustos Pazar: 22-30°C, parçalı ve az bulutlu
10 Ağustos Pazartesi: 21-30°C, az bulutlu ve açık
İSTANBUL'U ZOR SAATLER BEKLİYOR!
Sıcaklığın düşmesinin ardından yüksek nemin hissedilen sıcaklık ve gece koşulları üzerinde etkili olması bekleniyor.
AKOM'un tahmininde İstanbul'da nem oranının gün içerisinde yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği belirtildi
AKOM'un verdiği değerlere ek olarak meteoroloji haritalarında İstanbul'da nem oranının akşam saatlerinde artışa geçeceği görüldü.
UYUTMAYACAK
İstanbul'da sıcaklığın akşam ve gece saatlerinde düşmesine rağmen nem oranındaki yükseliş dikkat çekiyor. Meteoroloji haritaları, nemin akşam saatlerinde yüzde 96'ya çıkacağını gösterdi.
Gece boyunca sürecek yüksek nemin yarın sabah ise yüzde 99'a kadar çıkması bekleniyor.