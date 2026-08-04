İstanbul'u zor saatler bekliyor! AKOM açıkladı: Uyutmayacak

1 10

İstanbul, poyrazın kuvvetli etkisini yitirerek aralıklı esintilere dönmesiyle artan sıcakları hissetmeye başladı. Poyraz sıcakları baskılamasına rağmen İstanbul 33 dereceyi gördü. Aralıklı ferahlatan rüzgarla gün içinde sıcaklar atlatılırken, artan nem dün sabah saatleri ile akşam saatlerinde megakentte yaşayanları rahatsız etti.

İBB AKOM da hava durumu tahminlerinde yüksek nemin süreceğini açıklarken meteoroloji daha fazlasına işaret etti. AKOM'un tahminini yukarı taşıdı.