Çöpe atmadan bir kez daha düşünün: Tek bir pet şişe hayat kurtarıyor

Basit görünen ve değeri bilinmeyen pet şişeler aklınıza gelmeyen ve hayatınızı kolaylaştıran pratik ve hızlı sonuçlarla yaz aylarınızı kurtarıyor.

Doğru şekilde kullanıldığında balkonunuza koyacağınız bir pet şişe; sineklerle mücadeleden bitkileri sulamaya, hatta kuşları uzak tutmaya kadar birçok pratik çözüm sunuyor.

Ancak uzmanlar, su dolu şişelerin güneş altında bırakılması konusunda uyarıyor.

SİNEK VE BÖCEKLERE ÇÖZÜM

Pet şişeler, yazın artan sinek ve böcek sorununa karşı da değerlendirilebiliyor. Üst kısmı kesilip ters çevrilen şişenin içine şekerli su, maya ya da elma sirkesi konulduğunda sineklere karşı doğal bir tuzak oluşturuyor. Kokuya gelen haşereler şişenin içine giriyor ancak dışarı çıkmakta zorlanıyor.

BİTKİLER İÇİN OTOTMATİK SULAMA YÖNTEMİ

Evden birkaç gün uzak kalınacak durumlarda pet şişeler pratik bir sulama yöntemi olarak kullanılabiliyor. Kapağına küçük bir delik açılan su dolu şişe ters çevrilip saksıya yerleştirildiğinde, su yavaş yavaş toprağa kendini bırakarak bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlamaya devam ediyor.

KUŞLARI HEM UZAK TUTUYOR, HEM DE BESLİYOR

Şeffaf pet şişenin yarısına kadar su doldurup balkon kenarlarına koymak, güneş ışığının farklı açılarda yansımasına neden oluyor. Oluşan parlama, özellikle güvercin ve serçe gibi kuşların balkona konmasını azaltabiliyor ve balkonunuz bu şekilde daha temiz kalıyor.

Yağan yağmur suları kuşların su ihtiyacını karşılasa da zorlu hava koşullarında yiyecek bulamaları kolay olmuyor. Kuşları balkondan uzaklaştırmak yerine kendinize çekmek için pet şişe ve birkaç basit malzemeyle kuşlar için pratik bir yemeğe dönüşebiliyor. Bir pet şişe, iki tahta kaşık, asmak için ip ve kuş yemi bu düzeneği oluşturmaya yetiyor.

Kuş yemliğini yapmak için ilk olarak pet şişenize tahta kaşıkların geçeceği delikler açmalısınız. Kaşığın arka kısmının geçtiği delikler kaşığı kurabilecek boyutta olmalıdır. Ön kısmına denk gelecek deliğin ise biraz daha geniş bırakılmalıdır. Bu sayede kaşıkta yem bittikçe, şişeden kaşığın ucuna akabilir.

Arka taraftan açılan delikler ile kaşıkların sapı aynı kalınlıkta olmalı. Kaşığın uç kısmının bulunduğu deliklerden yemin rahatça akabilmesi için daha geniş bırakılmalıdır. Ve artık şişeniz kuşları beslemek için hazır.

UZMANLARDAN GÜNEŞ UYARISI

Uzmanlar, su dolu şeffaf pet şişelerin uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Güneş altında büyüteç etkisi oluşturma ihtimali nedeniyle şişelerin gölgede ya da güneş ışığının yoğun olmadığı alanlarda kullanılması tavsiye ediliyor.

Doğru uygulandığında ise pet şişeler, balkonlarda hem pratik hem de ekonomik bir yardımcı olarak öne çıkıyor.