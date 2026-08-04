Osimhen Galatasaray'ın teklifini 2 kez reddetti: Maçta konuşulanlar ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kaptanlık tartışması devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk verdiği bir röportajda Victor Osimhen'in kaptanlardan biri olacağını duyurmuştu.

OSIMHEN KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKMADI

Ancak Victor Osimhen, Rennes maçında kaptanlık pazubandını önce Yunus Akgün'e daha sonrasında ise Barış Alper Yılmaz'a taktı. Nijeryalı golcünün bu hareketinin sebebi merak edilirken konuşulanlar ortaya çıktı.

"BEN AGRESİF BİR YAPIYA SAHİBİM BİRİNCİ KAPTAN OLMAMALIYIM"

Levent Tüzemen'in aktardığına göre; Victor Osimhen, agresif bir yapıya sahip olması nedeniyle birinci kaptan olmayı reddetti.

Levent Tüzemen konuya dair şu sözleri sarf etti:

16 Temmuz'da Okan Buruk verdiği bir röportajda Osimhen için 'Kaptanlarımızdan biri olacak' dedi. Yani 'Kaptanımız olacak' demedi. Rennes maçında iki kez kaptanlık Osimhen'e verildi. İlkinde Yunus'a, sonra da bandı Barış'a taktı. Osimhen, 'Ben agresif bir yapıya sahibim. Birinci kaptan olmamalıyım' demiş.