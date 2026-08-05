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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'nun viski çıkışı elinde patladı! Arşiv unutmaz

Kılıçdaroğlu'nun viski çıkışı elinde patladı! Arşiv unutmaz

Kılıçdaroğlu’nun "Biz ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerleyiz" sözleri ters tepti. 'Viski kadehi' çıkışının ardından arşiv açıldı, kendi viskili fotoğrafı gündeme geldi.

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Kılıçdaroğlu'nun viski çıkışı elinde patladı! Arşiv unutmaz

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 yıl aradan sonra dün TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu toplantıda "Bizler, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin sorunları var. Ama o sorunların çözümü için yanlarındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun viski çıkışı elinde patladı! Arşiv unutmaz - Resim : 1

FOTOĞRAFI PAYLAŞIP SONRA KIRPMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bu "viski kadehi" çıkışı, gözleri geçmişte yaşanan o olaya ve arşiv kayıtlarına çevirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında viski kadehli fotoğrafı gündem olmuştu. O dönemde CHP Milletvekili olan Aydın Ayaydın, Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da misafir etmişti. Aydın Ayaydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Kılıçdaroğlu'nun önünde viski kadehi olan fotoğrafı yayınlamış, ancak bir süre sonra viski kadehi fotoğrafı kırpılmış halini yeniden paylaşıma sokmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun viski çıkışı elinde patladı! Arşiv unutmaz - Resim : 2

ERDOĞAN'IN DİPLOMASINA KEFİL OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nu misafir eden ve fotoğraf krizine imza atan Ayaydın'ın siyasetteki adımları bununla da sınırlı kalmadı.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın diploma tartışmaları Meclis'te gündeme geldiğinde, o dönem CHP Milletvekili olan Aydın Ayaydın'dan Erdoğan'a destek gelmişti. Ayaydın, henüz başbakan olan Erdoğan için şu açıklamayı yapmıştı:

"Sayın başbakanın 4 yıl boyunca hem derslerine girdim, hem sınavlarını yaptım, dolayısıyla sayın başbakan 4 yıllık üniversite mezunudur."

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YOLU AKP ADAYLIĞINA UZANDI

Fotoğrafı paylaşıp ardından kırpan ve Meclis kürsüsünden Erdoğan'ın diplomasına kefil olan eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın'ın siyasi tercihi sonraki yıllarda netleşti.

Aydın Ayaydın, 2024 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu İçki Mutlak butlan
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