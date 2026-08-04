Kılıçdaroğlu 41 ay sonra çıktığı salonu dışarıdan gelenlerle doldurabildi! 17 vekil fire verdi

Mutlak Butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 41 ay yani 1230 gün sonra ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için de otobüs seferberliği başlatılmıştı. Farklı farklı illerden grup toplantısına katılım için otobüs kaldırıldığı butlan CHP'si üyeleri tarafından sosyal medyadan paylaşılmıştı. Otobüs seferleri ile getirilen kişiler ile salonun dolduğu görüldü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası ile 44 vekile sahip olan CHP'de grup toplantısına katılım dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nuu 27 milletvekili dinlemeye geldi. 17 vekil, toplantıya katılmadı. Grup Toplantısı'nı da Faik Öztrak başlattı.

İŞTE KATILAN VEKİLLER

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını salonda takip eden CHP milletvekilleri şöyle:

İnan Akgün Alp, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Deniz Demir, Mehmet Güzelmansur, Rıfat Nalbantoğlu, İlhan Kesici, Cevdet Akay, Faik Öztrak, Semra Dinçer, Oğuz Kaan Salıcı, Serkan Sarı, Enis Berberoğlu, Nurten Yontar, Barış Bektaş, Ali Karaoba, Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız, Ali Fazıl Kasap, Hasan Öztürkmen, Türker Ateş, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılınç, Ediz Ün ve Engin Altay.