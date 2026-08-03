Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisi vuruldu: Yaralılar var

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş deniz ticaretini de etkilemeye devam ediyor. Karadeniz açıklarında Türkiye'den Rusya'ya seyir halindeki Kamerun bayraklı Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 4 personelin yaralandığı belirtildi.

KARADENİZ'DE TÜRK GEMİSİNE SALDIRI

Gazeteci Kenan Bulutoğlu'nun aktardığına göre; Samsun merkezli Kalyoncu Shipping firmasına ait Kamerun bayraklı, Türk personelli gemi Rusya Novorossiysk'te Ukrayna SİHA'sı tarafından vuruldu.

4 MÜRETTEBAT YARALANDI

Türkiye'den Rusya'ya sebze-meyve taşıyan NADHEZNA isimli Ro-Ro kargo gemisinde saldırının ardından yangın çıktı.

Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebatın yaralandığı belirtildi.