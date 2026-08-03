Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisi vuruldu: Yaralılar var
Türkiye'den Rusya'ya doğru seyir halindeki yük gemisi Karadeniz açıklarında saldırıya uğradı. Türk bir firmaya ait gemide bulunan mürettebattan yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş deniz ticaretini de etkilemeye devam ediyor. Karadeniz açıklarında Türkiye'den Rusya'ya seyir halindeki Kamerun bayraklı Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 4 personelin yaralandığı belirtildi.
KARADENİZ'DE TÜRK GEMİSİNE SALDIRI
Gazeteci Kenan Bulutoğlu'nun aktardığına göre; Samsun merkezli Kalyoncu Shipping firmasına ait Kamerun bayraklı, Türk personelli gemi Rusya Novorossiysk'te Ukrayna SİHA'sı tarafından vuruldu.
4 MÜRETTEBAT YARALANDI
Türkiye'den Rusya'ya sebze-meyve taşıyan NADHEZNA isimli Ro-Ro kargo gemisinde saldırının ardından yangın çıktı.
Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebatın yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi