Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Bir denizci hayatını kaybetti

İstanbul Liman Kütüğü'ne kayıtlı, 9543342 IMO numarasına sahip Türk bayraklı Mv Reyhan Sarı isimli kargo gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra Trabzon Limanı'na tahliye yapmak üzere seyre çıktı. Ancak gemi Karadeniz'deki yolculuğu sırasında, uluslararası sularda meydana gelen İHA saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre saldırı, gemi Novorossiysk açıklarında seyir halindeyken gerçekleşti. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda gemide maddi hasar oluşurken, patlamanın en ağır etkisi makine dairesinde hissedildi.

BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında makine dairesinde görev yapan bir Türk mürettebat hayatını kaybetti. Olayda ayrıca üç personel yaralandı. Yaralı denizcilere gemide ilk müdahale yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın sağlık merkezlerine sevk edildikleri ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan saldırının ardından geminin durumu ve seyrine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Karadeniz'de son dönemde artan güvenlik riskleri nedeniyle uluslararası sularda seyreden ticaret gemilerine yönelik tehditler de yeniden gündeme geldi.