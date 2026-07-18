Ukrayna'nın İHA saldırısında yaralanan Türk işçi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın 10 Temmuz'da Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog Limanı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda hedef alınan Sabahat Telli isimli tanker gemisinden acı haber geldi. Saldırı sırasında ağır yaralanan geminin çarkçıbaşı Kadir Kamilçelebi, günlerdir tedavi gördüğü Rusya'daki hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıda İHA'ların isabet ettiği tanker gemisinde yangın çıkarken, gemi ciddi hasar aldı. Olay sırasında görev başında bulunan Kamilçelebi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan deneyimli denizci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE ZONGULDAK'A GETİRİLECEK

Acı haberin ailesine ulaşmasının ardından Kadir Kamilçelebi'nin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden deniz işçisinin memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kamilçelebi'nin ölümüyle birlikte, 10 Temmuz'da Taganrog Limanı'nı hedef alan saldırının Türk mürettebat üzerindeki ağır sonuçları da bir kez daha gündeme geldi. Olayla ilgili süreç ve gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.