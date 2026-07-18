Bir top dondurma için ağzından çıkan kelime yaktı! Bakanlık harekete geçti

Yaz tatilinin en gözde mekanlarından Bodrum’da fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Bir kişinin Yalıkavak Marina'daki işletmede dondurmanın fiyatı kayda alındı. Videoda bir top dondurmanın fiyatını soran kişiye, çalışanın cevabı 400 lira oldu.

Mekan CİMER'e şikayet edildi ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri baskın düzenledi. İdari işlem başlatılan işletmenin dosyası, fahiş fiyat incelemesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na taşındı.

DENETİM YALIKAVAK MARİNA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, denetimlerin Yalıkavak Marina’da bulunan dondurma satış noktasında yapıldığı açıklandı. Ekipler, işletmede satışa sunulan ürünlerin fiyatlandırma politikalarını inceledi. Yapılan kontroller neticesinde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar nedeniyle işletmeye yönelik idari işlemler başlatıldı. Ayrıca söz konusu fiyatlandırma süreci, konuyla ilgili nihai kararı verecek olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sürece dair sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikâyetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları… pic.twitter.com/x2RRlEzUwj — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 18, 2026

DENETİMLER 81 İLDE SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm bölgeleri başta olmak üzere 81 il genelinde sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fiyat etiketi, tarife listesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi yükümlülüklerine aykırı herhangi bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini güvence altına almak ve şeffaf bir ticaret ortamı sağlamak amacıyla saha denetimlerine kararlılıkla devam edileceğini bildirdi. Kurumun açıklamasında, tüketicileri mağdur eden tüm uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.