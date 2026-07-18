Yargıtay'ın butlan için toplanacağı tarihi iktidar medyası duyurdu!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin temyiz sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin 21 Mayıs'ta açıkladığı kararın dosyası, 56 gün sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın incelemesini Yargıtay 3. Hukuk Dairesi gerçekleştirecek. Yandaş gazetenin aktardığına göre, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil nedeniyle dosyanın değerlendirilmesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasına kalabileceği ifade ediliyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultaya ilişkin kararında, kurultayın ve burada alınan kararların hukuken geçersiz olduğuna hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin tedbiren görev yapmasına, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin ise görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından Özgür Özel yönetimi temyiz yoluna başvurmuştu.

YARGITAY'IN ÖNÜNDEKİ OLASI SENARYOLAR

Yandaş Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Yargıtay'ın önünde iki temel seçenek bulunuyor. Yüksek Mahkeme'nin Bölge Adliye Mahkemesi kararını hukuka uygun bularak onaması halinde, kurultayın geçersiz olduğuna ilişkin hüküm kesinleşecek. Bu durumda geçici tedbir kararı sona erecek ve önceki yönetimin görevi hukuki sonuç doğuracak şekilde devam edecek. Ardından partinin, yasal süreç içinde yeni genel başkan ve parti organlarını belirlemek üzere yeniden kurultaya gitmesi gerekecek.

Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını bozması halinde ise Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevine devam etmesinin önü açılacak. Bununla birlikte, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararına direnme ihtimali de bulunuyor. Böyle bir durumda dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gidecek ve burada verilecek karar kesin nitelik taşıyacak.