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Son Dakika | Butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da

Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya 56 gün sonra Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay'ın kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

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Son Dakika | Butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya, kararın açıklanmasından 56 gün sonra Yargıtay'a gönderildi.

Son Dakika | Butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da - Resim : 1

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin 21 Mayıs'ta açıkladığı karar, 56 gün sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a gönderildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultaya "şaibe karıştığı" gerekçesiyle aldığı kararda, kurultayın ve burada alınan tüm kararların baştan itibaren hükümsüz olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetimini, karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve getirmişti.

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Kararın ardından Özgür Özel yönetimi, yerel mahkemenin hükmüne karşı Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Temyiz sürecinin başlamasıyla birlikte dosya, kararın verilmesinden 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştırıldı. Yargıtay'ın dosyayı inceleyerek üç gün içinde temyiz başvurusu hakkında karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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