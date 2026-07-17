Nafer yapar, CHP öder! 5 milyonluk mitinge 35 milyonluk fatura: İhale bile yok

Butlan kararı ile CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu Özel'e kaybetmesinin ardından Ankara'da lüks ofisler tutmuş, ancak yalnızca emekli milletvekili maaşıyla bu giderleri nasıl karşıladığına ilişkin sorulara, giderlerin ismini vermediği bir iş insanı tarafından karşılandığını söyleyerek yanıt vermişti.

Ses getiren bu açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine butlan sözcüsü Müslim Sarı, dün yaptığı basın toplantısında bu ifadeden geri adım atarak "imece usulü yapıldı" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ismini vermediği iş insanının Nafer Capar olduğunun ortaya çıkmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

BİR MİTİNGE 80-85 MİLYON LİRA...

Nafer Capar ismini ortaya çıkaran gazeteci Şaban Sevinç, 2023 yılındaki İzmir mitinginin 80-85 milyon liraya yapıldığını açıkladı. Sevinç, aynı dönemde başka bir ismin bu mitingi 5 milyon liraya yapabileceğini CHP Genel Merkezi'ne ilettiğini ancak muhatap bulamadığını anlattı.

NAFER YAPAR, CHP ÖDER...

Sevinç'in aktardıklarına göre, Nafer Capar'ın Kılıçdaroğlu döneminde yaptığı işler için ihale dahi açılmıyor; işleri tamamladıktan sonra bir fiyat belirliyor ve o fiyat üç gün sonra hesabına yatırılıyordu.

Yine Nafer Capar'ın CV'sinde lise mezunu olduğu bilgisinin yer aldığı, daha sonra Gürcistan'dan bir lisans diploması edindiği ve Karadağ vatandaşlığı aldığı, "Şu anda hem milyarder, hem üniversite mezunu, hem de yabancı ülke vatandaşlığı da olan beyaz Türk" sözleriyle aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE TAŞERON ŞİRKET İŞÇİLİĞİNDEN MİLYONERLİĞE...

Aktarılan bilgilere göre Nafer Capar Maltepe Belediyesi'nde bir şirket personeli olarak, taşeron şirketin personeli olarak arşiv görevlisi olarak çalışıyordu. Sonraki zamanlarda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin Nafer Çapar'ın babasına kurbanlık pazarı işletmesini verdiğini, Nafer Çapar'ın da beyaz kireçle çizgiler çekerek oluşturduğu sınırlar içinde koyunlar, sığırlar vesaire vatandaşa satarak kurban işi yaptığı ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'na 'dayı' diyen Çapar, daha sonraki zamanlarda siyasete girmek istedi ve Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP tarafından kendisine verilen ihalesiz işler ile milyoner oldu.

Şaban Sevinç'in Nafer Capar hakkındaki dikkat çeken ifadeleri şu şekilde oldu:

BATTAL İLGEZDİ'NİN ARACILIĞI İLE SİYASETE GİRİYOR

Kemal Bey de zaten hemşehrisi, Tuncelili, "dayı" diyor, "dayı" diyor. Gözünü siyasete dikiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'na giriyor. Battal İlgezdi'nin desteğiyle, Kemal Bey'in de elinden tutup çekmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'na giriyor ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oluyor Nafer Çapar. Ondan sonra tam anlamıyla bir "Yürü ya kulum" hikayesi başlıyor. 2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Nafer Çapar yapıyor, organize ediyor, yüz milyonlarca liralık bir iş. Sonra 2015'te iki seçim, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, her ikisini de yine Kemal Bey Nafer Çapar'a veriyor, Nafer Çapar oradan da iyi paralar kazanıyor.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINDA YÜKSEK FİYAT ÇEKMİŞ

Sonra 2018'de cumhurbaşkanlığı seçimi, Muharrem İnce bu sefer aday. Muharrem İnce'ye diyor ki bir genel başkan yardımcısı, "Bakın adını biliyorum ama söylemeyeyim o genel başkan yardımcısının, Ya bu Nafer Çapar çok yüksek yapıyor bu miting organizasyonlarını, seçim kampanyası organizasyonlarını, siz başka bir yerden teklif alın" diyor. Bunu dünkü videomda da anlatmıştım. Bunun üzerine Muharrem İnce ve ekibi başka bir firmadan teklif alıyor ve Nafer Çapar'ın önerdiğinin yarı fiyatına kampanyalarını yapıyorlar.

KURULTAYLARIN ŞAŞMAZ İSMİ: NAFER CAPAR! İHALE DE YOK

2014, 2018, 2017'de de var yanılmıyorsam, efendim 2020 kurultayı, 2023 kurultayı Nafer Çapar'a veriliyor Kemal Bey tarafından.

İhale falan yok değerli izleyiciler, ihale falan yok. "Nafer sen yap bu işi" deniliyor. Nafer zaten hani aileden biri, Kemal Bey'in evine girip çıkabilen, "dayı" dediği bir kişi.

"NAFER FİYAT YAZAR; 3 GÜN SONRA ÖDENİRDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki o dönemin yetkilileriyle de konuştum, "Nafer ben yapacağım" derdi ve alırdı, yapardı işi, sonradan da derdi ki "Efendim bu iş 50 milyon liraya oldu" diye yazardı faturayı, hiç sorgusuz sualsiz fatura 3 gün içinde ödenirdi kendisine

Nafer Çapar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyasını ben yapacağım diyor ve üstleniyor 2023'teki bu kampanyayı.

2023 SEÇİMLERİNDE 240 MİLYON LİRA KAZANMIŞ

2023 seçimleri için Nafer Çapar'ın aldığı para, o miting organizasyonları, sahne kurulumu vesaire için 240 milyon lira o günün parasıyla. Bugünün parasıyla değil ha, 2023'ün parasıyla 240 milyon lira.

İZMİR MİTİNGİ 5 MİLYON YERİNE ÇOK DAHA FAZLASINA NAFER CAPAR'A VERİLDİ

"Birinci tur oylamadan 14 gün önce, 30 Nisan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Kemal Bey'in Büyük İzmir Mitingi."

"Bir arkadaşım İzmir mitingini üstlenmek için, yani "Ben yapayım organizasyonunu, ben daha ekonomik yapacağım" diye teklif vermiş. Daha doğrusu teklif vermek istemiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. İzmir mitinginin organizasyonunu ben üstleneceğim diye teklif vermek istemiş ve muhatap bulamamış."

"Genel merkezde diyor ki: "Gittim İzmir'e, mitingden 3 gün önce miting hazırlıklarını, o sahnenin hazırlanmasını, ışıkların, işte afişlerin, süslemelerin, binalara asılan süslemeler vesaire onların yerinde incelemesine gittim" diyor."



"Peki, diyor ki: "Bakın, Gündoğdu Meydanı'nda miting sahnesi kurulurken yanındaki kafeler var biliyorsunuz, o kafede iki gün oturdum. Her şeyi gözlemledim, izledim." İşi de biliyor bu arkadaşımız, kendisi de çünkü o işleri yapan bir kişi. "Sahnenin LED ekranlarının ölçüsü, arkaya yapılan iskelenin kaç metrekare olduğu, vinçlerin sayısı (hani hoparlörlerin asıldığı böyle vinçler oluyor ya o büyük mitinglerde, gerideki vatandaşlar da duysun diye kalabalığın ortasına arkasına da böyle vinçlerle büyük hoparlörler asılıyor onu diyor), vinçlerin sayısı, ses sistemleri, binalara asılan brandalar (ben Kemal, geliyorum)...

Her şeyi tespit ettim. Bütün malzemeleri hiç pazarlık etmeden, ya ben bana 10 tane vinç lazım, kaç para vinç, işte tanesi şu kadar, tamam 10 tane vinci ver; efendim bana şu kadar şu metrekareden afiş lazım, kaç para, toplam şu kadar; efendim seslendirme, ışık şu kadar şu kadar... Hiç pazarlık yapmadan bütün malzemeleri satın alsam, o mitingde kullanılan bütün malzemeleri, 3 milyon 200 bin lira tutuyordu" diyor. Unutmayın, 3 milyon 200 bin lira."

"E bunun diyor, "300-400 bin lira da görünmeyen masrafı olur. Yani, %10-15'lik de bir görünmeyen masrafı olur." Nedir o? Yani ne bileyim, hani orada efendim çalışan, sahne kurulumu için çalışan işçilerin efendim yemeğiydi, içecekleriydi, suyuydu gibi. "Hani görünmeyen masraflar olur. Efendim, 3.5 milyon. 3 milyon 200 bin lira malzemelerin alımı, işte 300 bin lira da görünmeyen masraflar, 3.5 milyon. Efendim, 1.5 milyon lira da benim kârım olsun (ki %40 civarı) 5 milyon lira eder. Ya ben o mitingi 5 milyon liraya yapabilirdim" diyor. Sonra miting yapılıyor. Bu arkadaşımız da CHP Genel Merkezi'nde bilinen, tanınan, piyasanın da bildiği, yani basın piyasasında bildiği, siyasetçi piyasasında bildiği bir arkadaşımızdır. Mitingden bir hafta sonra genel merkezde bu işlere bakan, bu para ödeme işlerine bakan kişiye sormuş, "Ya İzmir mitingine kaç para ödediniz Nafer Çapar'a?" demiş. Ve "Nafer 35 milyon liralık fatura kesti, dün ödedik" demiş."

"Bakın, 5 milyon liraya başkasının yapabileceği İzmir mitingini Nafer Çapar yapıyor, 35 milyon lira fatura kesiyor. O günkü kurla dolar 19 küsur, 1.8 milyon dolar. Değerli izleyiciler, bugünkü kurdan dolar bugün 46-47 lira, işte 47, efendim 85... 80-85 milyon lira. Bir miting, bir miting! Kemal Bey'in Nafer Çapar'ına veriliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Oysa 5 milyon liraya yapılabilecek halde. İşin uzmanı anlatıyor bunu bana."

"Yani hani milyarların var, CHP'den çok büyük paralar kazanıyorsun, e CV'ne bakıyorsun lise mezunu. "Ya etrafımdaki herkes üniversite mezunu filan, Allah Allah. Ya ben de bir üniversite diploması, bir lisans diploması uydurayım bir yerden" filan. Gidiyor Tiflis'ten Gürcistan'dan bir lisans diploması ediniyor ve üniversite mezunu oluyor Nafer Çapar bu süreçte."

HEM MİLYARDER HEM MEZUN HEM YABANCI VATANDAŞLIĞI VAR

Tabii şimdi böyle hani büyük iş adamı havasına girince, hani milyarlarla oynayınca, bir de Kemal Bey gibi bir dayın olmaya devam edince o da yetmiyor. Şimdi lise mezunuydu, lisans diplomasını gittin aldın Gürcistan'dan. Ya bir de şimdi böyle hani bu düzeydeki iş adamlarının bir de başka ülke vatandaşlığı var. Ne bileyim, hani pek çokları işte İngiltere vatandaşı, işte Türk zengin, efendim Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, ne biyiim Avusturya vatandaşı, İtalya vatandaşı filan Türkiye'deki bu bildiğimiz sayılı zenginler vesaire. Dolayısıyla hani Türkiye'de zengin olunca bir yabancı ülke vatandaşlığı da edinmek gerekir filan. Garibim de gidiyor, Nafer Çapar Balkanlar'daki Karadağ'dan vatandaşlık alıyor. Şu anda hem milyarder, hem üniversite mezunu, hem de yabancı ülke vatandaşlığı da olan beyaz Türk...

ARŞİV GÖREVLİSİ OLARAK BAŞLADI: KILIÇDAROĞLU İLE MİLYONER OLDU

Sevinç'in aktardıklarına göre Nafer Çapar Maltepe Belediyesi'nde bir şirket personeli olarak, taşeron şirketin personeli olarak arşiv görevlisi olarak çalışıyordu. Sonraki zamanlarda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin Nafer Çapar'ın babasına kurbanlık pazarı işletmesini verdiğini, Nafer Çapar'ın da beyaz kireçle çizgiler çekerek oluşturduğu sınırlar içinde koyunlar, sığırlar vesaire vatandaşa satarak kurban işi yaptığı ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'na dayı diyen Çapar, daha sonraki zamanlarda kendisine verilen ihalesiz işler ile milyoner oldu.

Şaban Sevinç'in aktarımları şu şekilde:

Nafer Çapar'ın babası Turabi Çapar, SGK'dan emekli olmuş bir memur. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olmuş bir memur. Hani Kemal Bey'in de geçmişte genel müdürlüğünü yaptığı SGK. Sonnya Maltepe Belediyesi'nde şirket personeli olarak tekrar ikinci iş olarak, yani emekli olduktan sonra ikinci iş olarak çalışmaya başlıyor Nafer Çapar'ın babası. Yani hani dar gelirli, emekli bir vatandaş. Nafer Çapar kim? Nafer Çapar da işte o babanın, emekli babanın, geçim sağlamaya çalışan dar gelirli babanın genç oğlu. Yani 2010'lardan 2011'lerden söz ediyorum, Kemal Bey'in genel başkan olduğu dönem.



Nafer Çapar da babasının ikinci iş olarak çalışma olmakta olduğu Maltepe Belediyesi'nde yine bir şirket personeli olarak, yani taşeron şirketin personeli olarak arşiv görevlisi olarak çalışıyor. Lise mezunu. Bakın buraya da dikkat edin, birazdan anlatacağım, lise mezunu Nafer Çapar o dönem. Sonra tabii hani biraz daha böyle palazlanmak istiyorlar, ne yapabiliriz falan diye böyle ticaret vesaire uğraşmak istiyorlar falan.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ki biliyorsunuz Kemal Bey'in VIP takımındadır Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi, el takıyor Turabi Çapar'a. Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde her sene kurban bayramı öncesi açılan kurbanlık pazarında oranın işletmesini Turabi Çapar'a veriyor Battal İlgezdi. Yani orada Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatandaşlar, kurban satmak için gelen vatandaşlar sığırlarını, koyunlarını işte Nafer Çapar'ın böyle kireçle, beyaz kireçle çizgiler çekerek oluşturduğu sınırlar içinde koyunlar, sığırlar vesaire vatandaşa satarak hani kurban pazarlıyorlar. O araziyi Turabi Çapar işletiyor, Battal İlgezdi'nin izniyle. Yani bunlar aynı anda, hani Maltepe Belediyesi'nde bir taraftan çalışıyor, bir taraftan da kurban bayramında Ataşehir'de bu kurbanlık alanı işletiyor.



Sonra Nafer Çapar tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde içli dışlı, Kemal Bey de zaten hemşehrisi, Tuncelili, "dayı" diyor, "dayı" diyor. Gözünü siyasete dikiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'na giriyor. Battal İlgezdi'nin desteğiyle, Kemal Bey'in de elinden tutup çekmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'na giriyor ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oluyor Nafer Çapar. Ondan sonra tam anlamıyla bir "Yürü ya kulum" hikayesi başlıyor.