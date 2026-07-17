Barcelona'dan ayrılan forvet Fenerbahçe'ye imza attı

Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda yeni sezon öncesi transferler sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye’de Darüşşafaka ve Anadolu Efes’te de forma giyen Will Clyburn’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Will Clyburn’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli basketbolcu, Anadolu Efes ile Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

WILL CLYBURN KARİYERİ

1990 doğumlu olan Will Clyburn, profesyonel kariyerine Avrupa'da başladıktan sonra kısa sürede üst düzey organizasyonların dikkatini çekti. Almanya'da rüştünü ispatlayan yıldız forvet, daha sonra İsrail temsilcisi Hapoel Holon ve Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giydi. CSKA ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Clyburn, 2019 Final Four'un En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilerek kariyerinin zirvelerinden birine ulaştı. Ardından Anadolu Efes, Virtus Bologna ve Barcelona formalarını giyen deneyimli oyuncu, Avrupa basketbolunun en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.

2.01 metre boyundaki Clyburn; skor üretme becerisi, bire bir hücumdaki etkinliği, atletizmi ve kritik anlarda sorumluluk alabilmesiyle tanınıyor. Hem kısa hem de uzun oyunculara karşı eşleşme avantajı sağlayabilen tecrübeli forvet, savunmadaki çok yönlülüğüyle de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Beko'nun, Şarunas Jasikevicius yönetiminde oluşturduğu güçlü kadroya Will Clyburn gibi tecrübeli bir ismi eklemesi, sarı-lacivertlilerin EuroLeague'deki şampiyonluk hedefinin önemli hamlelerinden biri olarak görülüyor. Kariyeri boyunca Avrupa'nın en üst seviyesinde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncunun, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla nasıl bir performans sergileyeceği basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.