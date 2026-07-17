TFF'den anında yalanlama geldi: Zaytung haberi olabilir

Süper Lig maçlarında devre arasının 30 dakikaya çıkartılacağı iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz böyle bir düzenlemeye dair herhangi bir çalışmanın olmadığını vurguladı.

"ZAYTUNG HABERİ OLABİLİR"

Ajansspor'dan Ayhan Ayhan Şensoy'a konuşan Mecnun Otyakmaz, "Süper Lig'de yeni sezonda maçların devre arasının 30 dakika olmasına yönelik hiçbir düşüncemiz yok. Zaytung haberi olabilir. Zaten bu durum futbolun doğasına aykırı. Kamuoyu böyle haberlere itibar etmesin" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE UYGULANACAK

FIFA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası finalinde devre arasının 30 dakika süreceğini duyurdu. FIFA böylece devre arasında bazı sahne şovlarının düzenleneceği ifade etti.