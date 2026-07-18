Emeklilerin de alabileceği ödemeyi açıkladı: Yaşa ve prime de bakmıyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının çalışanların yanı sıra çalışan emeklileri de kapsadığını belirtti. Karakaş, sürekli iş göremezlik gelirinde yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartı aranmadığını, yüzde 10 meslekte kazanma gücü kaybının yeterli olduğunu söyledi.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü kalıcı olarak kaybeden sigortalılara sağlanan haklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, çalışan emeklilerin de emekli maaşı dışında sürekli iş göremezlik ödemesinden yararlanabileceğini belirtti.

EMEKLİLERİN DE ALABİLECEĞİ ÖDEMEYİ AÇIKLADI

Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yalnızca aktif çalışanları değil, çalışan emeklileri ve hak sahiplerini de kapsadığını ifade ederek, bu sigorta kapsamında sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği gibi yardımların bulunduğunu aktardı.

Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanabilmesi için SGK Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında azaldığının tespit edilmesi gerektiğini belirten Karakaş, bu oranın altında kalan kayıplarda gelir bağlanmadığını kaydetti.

Sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanabilmek için SGK Sağlık Kurulu onayı alınması gerekiyor. Sağlık kurulu kararının ardından ise denetim süreci tamamlanmadan gelir bağlanabiliyor.

Sonradan yapılan incelemede iş kazası veya meslek hastalığı şartlarının oluşmadığının belirlenmesi halinde ise ödenen tutarlar faiziyle geri tahsil ediliyor.

YAŞA VE PRİME DE BAKMIYOR

Karakaş, sürekli iş göremezlik gelirinde emeklilikte olduğu gibi yaş, prim günü veya sigortalılık süresi şartı bulunmadığını vurguladı. Gelirin alınabilmesi için işten ayrılmanın da gerekmediğini belirten Karakaş, sigortalının çalışmaya devam ederken bu ödemeyi alabileceğini ifade etti.

Bağ-Kur kapsamında bulunan sigortalılar için ise prim ve genel sağlık sigortası borcunun bulunmaması gerektiğini aktaran Karakaş, borcu olanların bu gelirden yararlanamayacağını söyledi.

Karakaş, sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanmasında sigortalının prime esas kazancının dikkate alındığını belirtti.

İş kazasından önceki çalışma süresine göre farklı hesaplama yöntemleri uygulandığını ifade eden Karakaş, işe başladığı ilk gün iş kazası geçirenler için ise aynı işi yapan emsal bir çalışanın günlük kazancının esas alındığını kaydetti. Böylece ilk gün kaza geçiren sigortalılar için de sürekli iş göremezlik geliri bağlanabildiğini belirtti.