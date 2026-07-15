Emeklinin alacağı ek ödemeyi tek tek açıkladı: Kök maaş sarmalını anlattı

Temmuz zammı sonrası emeklilerin en çok merak ettiği kök aylık ve ek ödeme ve en düşük emekli maaşı sorularına yanıt geldi. En düşük emekli maaşı uygulamasının nasıl işlediği ve fark ödemelerinin hangi kaynaktan karşılandığı netleşti.

EMEKLİNİN ALACAĞI EK ÖDEMEYİ TEK TEK AÇIKLADI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin temmuz ayında maaşlarını yüzde 17,76 zamlı alacağını hatırlatarak, Meclis'te görüşülen kanun teklifinin yasalaşmasıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseleceğini belirtti.

Doğan, son dönemde emeklilerden özellikle en düşük emekli aylığı ve maaşlarla birlikte ödenen ek ödeme konusunda yoğun soru aldığını aktararak, en büyük kafa karışıklığının kök maaş uygulamasından kaynaklandığını ifade etti.

İlk emekli olunduğunda SGK tarafından bağlanan maaşın "kök maaş" olduğunu belirten Doğan, ocak ve temmuz aylarında yapılan enflasyon zamlarının da bu kök maaşa uygulandığını vurguladı.

Örnek veren Doğan, 2025 yılında 20 bin lira kök maaşla emekli olan bir kişinin, 2026 ocak ayında yüzde 12,19 zamla maaşının 22 bin 438 liraya, temmuz ayında ise yüzde 17,76 zamla 26 bin 422 liraya yükseleceğini anlattı.

2018 yılında en düşük emekli aylığının 1.000 liraya çıkarılmasıyla birlikte sistemde yeni bir uygulamanın başladığını belirten Doğan, o tarihten bu yana en düşük emekli aylığının her zam döneminde kanunla artırıldığını ifade etti.

Ocak 2026'da en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltildiğini, yeni düzenlemeyle bunun 23 bin 552 liraya çıkarılmasının planlandığını aktaran Doğan, halen yaklaşık 4 milyon kişinin bu uygulamadan yararlandığını, yeni artışla birlikte sayının 4,5 milyona ulaşacağını kaydetti.

Doğan, kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkın SGK tarafından değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını da vurguladı.

KÖK MAAŞ SARMALINI ANLATTI

Doğan'a göre emeklilerin bilmesi gereken en önemli nokta, ocak ve temmuz aylarında yapılan enflasyon zamlarının en düşük emekli aylığına değil, kök maaşa uygulanması.

Kök maaş zam sonrasında da en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa, emekliye en düşük aylık ödeniyor ve aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Bunu örnekle açıklayan Doğan, Aralık 2025'te emekli olup 17 bin lira kök maaş bağlanan bir kişinin, ocak ayındaki yüzde 12,19 zamla kök maaşının 19 bin liraya çıktığını, ancak en düşük emekli aylığı 20 bin lira olduğu için hesabına 20 bin lira yatırıldığını belirtti. Aradaki 1.000 liralık farkın ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade etti.

Temmuz ayında ise yüzde 17,76 zamla kök maaşın 22 bin 374 liraya yükseleceğini, ancak en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması nedeniyle emeklinin hesabına yine 23 bin 552 lira yatırılacağını aktaran Doğan, 1.178 liralık farkın yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını kaydetti. Buna karşın SGK kayıtlarında kök maaşın 22 bin 374 lira olarak görünmeye devam edeceğini belirtti.

Doğan, bir okuyucusunun "En düşük emekli aylığı artırılmasa bizim gibi SSK emeklileri hiç zam alamayacak, kök maaşlar yükselmeyecek galiba" değerlendirmesine de değindi.

Bu ifadenin kısmen doğru olduğunu belirten Doğan, her altı ayda bir enflasyon oranında kök maaşların artırıldığını, temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşlarında 2026 yılı genelinde toplam yüzde 29,95 artış gerçekleşeceğini ifade etti.

Buna karşın özellikle kök maaşı 10 bin lira ve altında olan bazı Bağ-Kur ile tarım emeklileri bulunduğunu belirten Doğan, bu nedenle her zam döneminde en düşük emekli aylığının da ayrıca artırıldığını kaydetti.