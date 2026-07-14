Emekliler için karar günü! Gözler Meclis'te

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi için yasalaşma süreci resmen başlıyor. Söz konusu düzenleme, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirilerek karara bağlanacak. Teklifin komisyondan onay alması durumunda, vakit kaybetmeden Genel Kurul’a sevk edilmesi ve hızla yasalaşması bekleniyor.

ÖDEME TAKVİMİ VE MAAŞ FARKLARI

Temmuz dönemi emekli maaşı ödemeleri, SSK emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 25 ve 28 Temmuz tarihleri arasında hesaplarına geçecek.

Yasal sürecin bu tarihlere kadar tamamlanması halinde, zamlı tutarlar maaşlara doğrudan yansıtılacak. Ancak yasama işlemlerinin ödeme günlerini geçmesi durumunda, ortaya çıkan maaş farkları hak sahiplerinin hesaplarına ileri bir tarihte ayrıca yatırılacak.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE MALİYETİ

Hayata geçirilecek bu düzenleme, yaklaşık 5,1 milyon emekli ve hak sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Ülke genelinde gelir ve aylık alan toplam 17 milyon kişinin yaklaşık 14,5 milyonluk kısmını SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor.

Güncel istatistiklere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üçte birinden fazlası en düşük emekli maaşını alıyor. 2022 senesinde 1,2 milyon olan en düşük aylık alan kişi sayısı, Ocak 2026'da yapılan düzenlemeyle 4,9 milyona çıkmıştı. Temmuz ayında yapılacak bu yeni artışla beraber söz konusu sayı ilk defa 5 milyon sınırını aşmış olacak.

KÖK MAAŞ FARKLARI HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAK

Devlet bütçesine toplam maliyeti 79 milyar lira olarak hesaplanan bu düzenleme çerçevesinde, taban aylık uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Kök maaşı belirlenen bu yeni taban aylığın altında kalan emekliler için aradaki fark, önceki dönemlerde uygulandığı gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam edecek.