Emekli maaşında son düğüm bu hafta çözülecek! Milyonların gözü kulağı TBMM'de

TBMM, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından yoğun bir çalışma takvimine giriyor. Bu hafta Genel Kurul'da 12. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanırken, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ise yükseköğretime ilişkin düzenlemeler ele alınacak. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programları düzenlenecek, okul saldırılarını araştıran komisyonda ise sosyal medya platformlarının temsilcileri sunum yapacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KOMİSYON GÜNDEMİNDE

Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 30 maddelik torba kanun teklifini görüşecek. Teklifte en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

IBAN DOLANDIRICILIĞINA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Teklifte kamuoyunda "IBAN dolandırıcılığı" olarak bilinen suçlara yönelik de değişiklik yer alıyor. Banka hesaplarını bilerek başkalarının kullanımına açan kişilere ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Suça iştirak yalnızca "banka hesaplarını başkasına vermekle sınırlı olması halinde" uygulanacak cezada yarı oranında indirim öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce bu suçlardan hüküm giyen ve dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan sanıklar hakkında bozma kararı verilerek dosyalar yeniden ilk derece mahkemelerinde değerlendirilecek.

ÜNİVERSİTE AFFI VE AKADEMİK DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLECEK

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yükseköğretime ilişkin 28 maddelik teklif ele alınacak. Düzenlemeyle daha önce çıkarılan aflardan yararlanmayan ve üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere eğitimlerine yeniden devam etme imkanı tanınacak. Başvuruların dört ay içinde yapılması gerekecek.

Akademik etik ilkelerinin ve akademik emeğin ve çabanın korunması amacıyla disiplin hükümleri genişletilecek. Başkalarının ürettiği yayın ve tezleri unvan/derece almak için kullananlara mevcut uygulamada verilen meslekten çıkarma cezasına, bu usulsüz yayın ve çalışmaları para karşılığı veya ücretsiz olarak başkaları adına yapan, üreten veya bu fiillere aracılık eden akademik personel de dahil edildi.

Devlet üniversiteleri farklı ülkelerde kampüs açabilecek, tesis kurabilecek. Böylece hem bulundukları ülkenin hem de Türkiye’den üniversite sınavıyla gidecek öğrencilere hizmet verecek.

Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik hakkını kazanmasının ardından sözleşmeli olarak akademik kariyerlerine 2 yıl süreyle devam edebilmeleri öngörülüyor.

Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma ve uygulama hastanelerinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi alan hekimlerin döner sermaye ek ödemesine ilişkin uygulamada yaşanılan sorunlar giderilecek.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla aylıklı izin verilebilecek.