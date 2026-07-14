AKP'li vekil emekli maaşının düşük olduğunu kabul etti: Çalışıyoruz

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, emekli maaşlarının artırılması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün biraz hassasiyet var, hayat zor, geçim zor, kabul ediyoruz ve bunu kolaylaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Emeklilere ayrılabilecek kaynaklara ilişkin muhalefetin hesaplamalarını eleştiren Yeğin, kamu harcamaları üzerinden yapılan değerlendirmelere karşı CHP'li belediyelerdeki harcamaları örnek gösterdi.

KOMİSYONDA EMEKLİ AYLIĞI TARTIŞMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP'li Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin de yer aldığı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürüyor.

Burada konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, teklifin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığına, TÜİK'in açıkladığı yüzde 17,76'lık enflasyon oranı doğrultusunda artış öngörüldüğüne işaret ederek, CHP olarak en düşük emekli aylığının güncel net asgari ücrete endekslenmesini önerdiklerini kaydetti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise partisinin kanun teklifine ilişkin ek madde önergesi sunduğunu aktararak, "En düşük emekli maaşı derhal ve gecikmeksizin en az yoksulluk sınırının yarısına yani asgari insani yaşam düzeyine eşitlenmelidir." şeklinde konuştu.

CHP'li Ümit Özlale ise en düşük emekli aylığının artırılmasına karşın diğer emekli aylıklarının aynı şekilde yükseltilmemesini eleştirerek, "Birincisi, devamlı en düşük emekli maaşını artırıp diğer emekli maaşlarını artırmazsanız emekliler arası bir adaletsizlik yaratıyorsunuz. Düşünün, sadece 15-20 yıl çalışmış ve en düşükten prim ödemiş bir emekli ile 35-40 sene boyunca çalışmış ve yüksekten prim ödemiş bir emeklinin maaşları giderek birbirine yakınlaşıyor." dedi.

AKP'Lİ VEKİL EMEKLİ AYLIĞININ DÜŞÜK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Muhalefetin eleştirileri ardından söz alan AKP'li Orhan Yeğin, emekli aylıklarının yeterli olmadığını kendilerinin de farkında olduklarını belirtirken, artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Biz 'Emekli maaşı yeter, şudur, budur' demiyoruz, artırmak için, sabit gelirli kesimlerin de emeklinin de bu ülkede yaşayan herkesin de, etnik köken ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan, yaşam tarzı ayrımı yapmadan herkesi ülkenin vatandaşı görüp herkesin refahını artırmaya çalışıyoruz." diyen Yeğin şöyle konuştu:

"Bunu başardık, son birkaç yıldır hem bölgesel sorunlar hem küresel sorunlar, birtakım sorunları fazlaca yaşadık, pandemiden bugüne birçok sorun oldu. Bugün biraz hassasiyet var, hayat zor, geçim zor, kabul ediyoruz ve bunu kolaylaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz."

Muhalefetin kamu harcamalarına yönelik eleştirilerine değinen Yeğin, Cumhurbaşkanlığının bir programındaki yemek ikramı üzerinden emeklilere yapılabilecek ödeme hesabının doğru olmadığını savundu. Yeğin, şu sözleri sarf etti:

"Yok Cumhurbaşkanı bir yere ziyarete gitmiş, orada gelen polislere, başka illerden gelen polislere, korumalara, oradaki güvenlik görevlilerine yemek ikram edilmiş, bunun rakamı 13 milyon tutmuş. O 13 milyonun hesabını yapan, 'O 13 milyon üzerinden 16,5 milyon emekliye ayda 55 milyon lira para verirdiniz' diye hesap yapan arkadaşa ben de şunu söyleyeyim: Yaptığı çok ayıp. Ama illa bir hesap yapacaksa otursun Muş'tan sipariş ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki 95 milyon liralık doğrudan teminle alınmış baklavanın hesabını yapsın. O da yetmiyorsa yine belediyelerinde imar artışlarını imar rantına dönüştürerek yaptıkları o imar artışlarından belediyenin kasasına değil kurdukları ekosisteme aktardıkları paraların hesabını yapsın. O da yetmediyse başkan yardımcılarının baklava kutularında odalarında sergiledikleri dövizlere, dolarlara, avrolara baksın." (ANKA)