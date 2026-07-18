1 liralık iade için Türkiye depozitolu şişe toplama yarışına girdi: 2 şehir rekor kırdı!

Sıfır Atık vizyonu kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ilk 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırdı. Sisteme kayıt yaptıran kullanıcı sayısı da kısa sürede 2 milyon 331 bin 984'e yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından verileri paylaşarak vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı. Kurum, "Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" ifadesini kullandı.

İSTANBUL VE DENİZLİ ZİRVEDE

Şehir bazlı verilere göre en çok ambalaj toplanan il 2 milyon 760 bin 802 adetle İstanbul oldu. İkinci sırada 1 milyon 332 bin 752 ambalajla Denizli yer alırken Sakarya 1 milyon 260 bin 888, Ankara 1 milyon 225 bin 795 ve Bursa 1 milyon 200 bin 501 adetle ilk beşi tamamladı.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen sistemle cam, plastik ve alüminyum ambalaj atıkları kaynağında ayrılarak yüksek verimle geri dönüştürülüyor. Vatandaşlar DOA iade makineleri ve mobil uygulama aracılığıyla sisteme katılıyor.

PİLOT İL SAKARYA 100 MİLYONA YAKLAŞIYOR

2025 Şubat ayında pilot il olarak sistemi ilk test eden Sakarya'da bugüne kadar toplanan ambalaj sayısı 92 milyon 538 bin 888'e ulaştı.

SİSTEME 'QR KOD' KİLİDİ GELDİ

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada bazı kişilerin yakınlarına ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgilerini kullanarak günlük 200 ambalaj sınırını aştığını ve binlerce iade gerçekleştirdiğini söyledi.

Öztürk, bin 500 ila 2 bin ambalajla iade noktalarına gelen vatandaşlar yüzünden makinelerde uzun kuyruklar oluştuğunu, bu durumun sistemi yavaşlattığını ve diğer kullanıcıların mağdur olduğunu belirtti.

Suistimallerin önüne geçmek için dün itibarıyla T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisiyle yapılan girişler geçici olarak kısıtlandı. İade işlemleri artık yalnızca DOA mobil uygulamasında oluşturulan QR kod okutularak yapılabiliyor. Yaklaşık iki aylık entegrasyon sürecinin ardından sistemin tamamen QR kod doğrulamasıyla çalışması planlanıyor.