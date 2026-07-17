Depozito İade Sistemi'nde kritik değişiklik! Artık sadece QR kodla işlem yapılacak

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TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, bazı kişilerin günlük 200 ambalaj sınırını yakınlarına ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle aşarak binlerce ambalaj iadesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Öztürk, bazı vatandaşların 1.500 ila 2.000 adet ambalajla iade noktalarına gelmesi nedeniyle depozito makinelerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. Bu durumun hem sistemi yavaşlattığını hem de diğer kullanıcıların mağduriyet yaşamasına neden olduğunu ifade etti.