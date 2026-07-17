Depozito İade Sistemi'nde kritik değişiklik! Artık sadece QR kodla işlem yapılacak
Depozito İade Sistemi'nde yaşanan yoğunluk ve günlük limitlerin farklı kimlik bilgileriyle aşılması üzerine yeni dönem başlıyor. 17 Temmuz'dan itibaren iade işlemlerinde DOA mobil uygulamasındaki QR kod kullanılacak.
Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan Depozito İade Sistemi'nde (DOA) önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), son dönemde yaşanan yoğunluk, uzun kuyruklar ve günlük iade limitlerinin farklı kişilere ait bilgiler kullanılarak aşılması üzerine güvenlik tedbirlerini artırdı.
17 Temmuz itibarıyla iade işlemleri yalnızca DOA mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni uygulamayla hem sistemdeki suistimallerin önlenmesi hem de iade sürecinin daha hızlı ve adil işlemesi amaçlanıyor.
TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, bazı kişilerin günlük 200 ambalaj sınırını yakınlarına ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle aşarak binlerce ambalaj iadesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Öztürk, bazı vatandaşların 1.500 ila 2.000 adet ambalajla iade noktalarına gelmesi nedeniyle depozito makinelerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. Bu durumun hem sistemi yavaşlattığını hem de diğer kullanıcıların mağduriyet yaşamasına neden olduğunu ifade etti.
Bu nedenle 17 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisiyle girişler geçici olarak kısıtlanacak. İade işlemleri yalnızca DOA mobil uygulamasında oluşturulan QR kod okutularak yapılabilecek. Yaklaşık iki aylık entegrasyon sürecinin ardından sistemin tamamen QR kod doğrulamasıyla çalışması planlanıyor.
Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanmıştı. Son günlerde özellikle bazı iade noktalarında yaşanan yoğunluk kamuoyunun da gündemine gelmiş, Bolu'da bir zincir markette çok sayıda ambalajla uzun süre makineyi kullanan bir kişi nedeniyle vatandaşlar arasında tartışma yaşanmıştı. Günlük kotanın farklı kişilere ait bilgilerle aşıldığı iddiaları üzerine yeni güvenlik adımları hızlandırıldı.