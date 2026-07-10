Ukrayna Rus limanını hedef aldı! Saldırıda Türk bayraklı tanker de vuruldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta deniz trafiğini hedef alan saldırılar yeni bir boyut kazandı. Gemiciler Denizcilik'e ait Türk bayraklı Sabahat Telli isimli tanker, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog Limanı'na düzenlenen hava saldırısında isabet aldı. Saldırıda limanda büyük hasar oluşurken, Ukrayna ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, saldırılar yalnızca Taganrog Limanı'yla sınırlı kalmadı. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky Petrol Rafinerisi de insansız hava aracı saldırısının ardından alevlere teslim oldu. Yetkililer, rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığını, saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Günlük yaklaşık 138 bin varil işleme kapasitesine sahip olan Ilsky Rafinerisi, daha önce de Ukrayna'nın hedef aldığı stratejik enerji tesisleri arasında yer alıyordu.

RUSYA: 376 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine yönelen 376 Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıların birçok noktada püskürtüldüğünü belirtirken, liman ve enerji altyapısında oluşan hasara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

UKRAYNA 96 SAATTE 35 GEMİ VURDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise denizde yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, son 96 saat içinde toplam 35 geminin vurulduğu belirtilirken, yalnızca son gece gerçekleştirilen operasyonda 12 tanker, 1 kargo gemisi ve 1 römorkörün Azak Denizi'nde insansız sistemlerle hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Dün gece 12 gölge filo tankeri daha vuruldu. 9 Temmuz gecesi İnsansız Sistemler Kuvvetleri operatörleri Azak Denizi'nde 12 tankeri, 1 kargo gemisini ve 1 römorkörü vurdu. Bu, son 96 saatte 35 düşman gemisinin vurulduğu anlamına geliyor." denildi.

HEDEFTEKİ TANKERLERDEN BİRİ SABAHAT TELLİ OLDU

Ukrayna'nın yaptırımları aşarak Rus petrolünün taşınmasında rol oynadığını öne sürdüğü ve "gölge filo" olarak nitelendirdiği gemilere yönelik operasyonunda hedef alınan 12 tankerden birinin, Türk bayraklı Sabahat Telli olduğu belirtildi.

Saldırının ardından tankerde meydana gelen hasarın boyutu ve mürettebatın durumuna ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, olay Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki ticari deniz taşımacılığı üzerindeki risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.