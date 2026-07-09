Fatih Altaylı butlanın iletişim direktörüne sert çıktı: Yok öyle yağma troller varsa isim açıklayacaksın

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP yönetiminin bazı televizyon kanallarına para verdiğini ve troller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterildiğini iddia eden Ali Haydar Fırat'a sert çıktı.

Mutlak butlan CHP'sinin İletişim Koordinatörü olan Fırat'a, "Acaba siz sahibi olduğunuz ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi tipleri çıkardığınız Politikyol adlı dandik kanalınız ve internet siteniz için CHP’den hiç para —hadi kibar olalım— destek aldınız mı?" sorusunu yöneltirken, Fırat'ın para alarak Kılıçdaroğlu'na saldırdığını iddia ettiği isimleri açıklamasını istedi.

"Yok öyle yağma Kayyım İletişimcisi Ali Haydar Bey." diyen Altaylı, "Ortada bir avuç pislik atıp çekilmek yok. Eğer varsa o isimleri tek tek vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

"YOK ÖYLE YAĞMA KAYYIM İLETİŞİMCİSİ ALİ HAYDAR BEY"

9 Temmuz'da "Hani imar yolsuzluğu çetesi bulmuştun?" başlığıyla yayımladığı köşe yazısında Fatih Altaylı, konuya dair şunları yazdı:

"CHP’de butlan yönetiminin İletişim Kayyımı Ali Haydar Fırat olmuş. Yeni öğrendim.

Bir ara Kılıçdaroğlu’na kızmış, Özgür Özel’e yanlamıştı. Yüz bulamamıştı. Şimdi yeniden Kılıçdaroğlucu olmuş.

Haklı da, Kılıçdaroğlucu olmasa cacık olamazdı. Şimdi de kayyım olunca cacık oldu mu olmadı mı tartışmalı ama en azından kendini yeniden ortaya atmış oldu. Bu bile kâr bu tipler için.

Neyse, bu bey çıkmış bir yerlere ve anlatmış, 'Şu televizyona bu kadar para verilmiş, bu televizyona şu kadar para verilmiş' diye.

Yahu o paraların daha fazlası yine o televizyonlara Kılıçdaroğlu döneminde de veriliyordu.

İktidara yakın televizyonlar kamu kaynaklarından besleniyor, muhalif televizyonlara ise CHP destek olmaya çalışıyor.

Yıllardır bilinen bir gerçek bu.

Hatta bu televizyonlar CHP’de yönetim değişince 'Acaba yeni yönetimle anlaşabilecek miyiz?' diye paniklemişlerdi, bunu da bilmeyen yok.

Kayyım İletişim Koordinatörü Ali Haydar Bey’e sormak isterim 'Acaba siz sahibi olduğunuz ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi tipleri çıkardığınız Politikyol adlı dandik kanalınız ve internet siteniz için CHP’den hiç para, hadi kibar olalım, destek aldınız mı?'

Bu kanalın hesaplarını herkese açar mısınız?

Ha bir de para alan trollerden, sosyal medya hesaplarından bahsetmişsiniz, 'İsim verdirtmeyin bana' demişsiniz.

Yok öyle yağma Kayyım İletişimcisi Ali Haydar Bey.

Ortada bir avuç pislik atıp çekilmek yok.

Eğer varsa o isimleri tek tek vereceksiniz."