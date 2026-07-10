Zelenski duyurdu: ABD'den kritik Patriot sevkiyatı geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında ülkesinin hava savunmasını güçlendirecek yeni gelişmeleri paylaştı. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı temasların ardından Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 tipi füzelerin ilk partisinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceğini açıkladı.

ABD ile yürütülen görüşmelerin yanı sıra Avrupa'daki müttefiklerle de yeni savunma anlaşmaları imzaladıklarını belirten Zelenski, ek PAC-3 sevkiyatları konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi. Sevkiyatların kapsamı ve teslimat takvimine ilişkin ayrıntıların ise henüz kesinleşmediğini ifade eden Ukrayna lideri, ilerleyen süreçte ilave füze desteğinin devam edeceğini dile getirdi.

PATRIOT LİSANSI VERİLECEK

Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın yalnızca dış yardımla yetinmek istemediğini vurgulayarak Patriot sistemlerinde kullanılan füzelerin ülke içinde üretilebilmesi için ABD'den lisans talebinde bulunduklarını açıkladı. Bu konuyu Donald Trump ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede de gündeme getirdiğini belirten Zelenski, Washington yönetiminin bu talebe olumlu yaklaştığını söyledi.

ABD'nin Ukrayna'nın savunma sanayisi kapasitesine güvendiğini dile getiren Zelenski, ülkesinin Patriot füzelerinin üretimi konusunda gerekli altyapıya sahip olduğunun kabul edildiğini belirterek, "ABD, Ukrayna'yı bu alanda üretim yapabilecek hazır bir ülke olarak değerlendirdi" ifadelerini kullandı. (DHA)