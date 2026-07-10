Ankara'da görüşme sonrası füze açıklaması: Ukrayna ABD'den alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD'den Patriot füzeleri tedarikine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle PAC-3 tipi füzelerin en kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü kaydetti.

PATRIOT FÜZELERİ YAKINDA GELİYOR

Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti (Patriot füzelerini) alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ek PAC-3 sevkiyatları olacak" dedi. Ukrayna lideri, ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri üretmesi için ABD'den lisans talep ettiğini ve bu konuda Trump ile Ankara'da görüştüğünü belirtti.

LİSANSA OLUMLU YANIT

Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını aktaran Zelenski, "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı" ifadelerini kullandı. Bu gelişme, Ukrayna'nın savunma sanayiinde yerli üretim kapasitesini artırma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"FREYA" PROJESİ VE PARİS ZİRVESİ

Zelenski, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesine ilişkin de bilgi verdi. Projeye yönelik yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini belirten Zelenski, burada "Freya"nın ayrıntılarını tanıtacaklarını aktardı. Zelenski, projenin bir füze savunma sistemi olduğunu ifade etti.