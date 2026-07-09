Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı
Japonya'da bulunan Filenin Sultanları'ndan müjdeli haber geldi. Endişe yerini umuda bıraktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin Japonya'ya düzenlenen 3. haftasına Polonya maçıyla başladı.
Milliler, rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Setler 27-25, 20-25, 25-19, 25-19 tamamlandı. Milliler böylece Milletler Ligi'ndeki 7. galibiyetini aldı.
Ancak maçta üzücü bir olay yaşandı. Mükemmel bir maç çıkaran Sinead Jack Kısal, son sette sakatlandı.
İlk yapılan açıklamalar endişe vericiydi. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Santerelli, "Umarım önemli bir şeyi yoktur" derken, aşil tendonundan sakatlanması korkuttu.
Fenerbahçe'nin de yeni transferi olan Jack Kısal'ın uzun süre oynayamayabileceği, hatta ameliyat olması halinde sezonu da kapatabileceği belirtildi.
Ancak bugün umut verici haberler geldi. Milli takımımızın yarın sabah oynanacak ABD maçının kadrosundan Jack Kısal'ın çıkarılmaması endişenin yerini umuda bırakmasına yol açtı.
Türkiye Voleybol Federasyonu da şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye-Polonya karşılaşmasının üçüncü setinde sakatlık yaşayan oyuncumuz Sinead Jack Kısal’ın, sağlık ekibimiz tarafından yapılan klinik değerlendirme ve radyolojik tetkikleri sonucunda ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanmış olup, VNL’in 3. haftasında kalan müsabakalarda forma giyip giyemeyeceğine, sağlık ekibimizin maç öncesinde gerçekleştireceği değerlendirmelerin ardından karar verilecektir."