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Halk TV Spor Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı

Japonya'da bulunan Filenin Sultanları'ndan müjdeli haber geldi. Endişe yerini umuda bıraktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin Japonya'ya düzenlenen 3. haftasına Polonya maçıyla başladı.

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 2
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Milliler, rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Setler 27-25, 20-25, 25-19, 25-19 tamamlandı. Milliler böylece Milletler Ligi'ndeki 7. galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 3
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Ancak maçta üzücü bir olay yaşandı. Mükemmel bir maç çıkaran Sinead Jack Kısal, son sette sakatlandı.

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 4
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İlk yapılan açıklamalar endişe vericiydi. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Santerelli, "Umarım önemli bir şeyi yoktur" derken, aşil tendonundan sakatlanması korkuttu.

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe'nin de yeni transferi olan Jack Kısal'ın uzun süre oynayamayabileceği, hatta ameliyat olması halinde sezonu da kapatabileceği belirtildi.

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 6
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Ancak bugün umut verici haberler geldi. Milli takımımızın yarın sabah oynanacak ABD maçının kadrosundan Jack Kısal'ın çıkarılmaması endişenin yerini umuda bırakmasına yol açtı.

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 7
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Türkiye Voleybol Federasyonu da şu açıklamayı yaptı:

Filenin Sultanları'ndan müjde: Endişe yerini umuda bıraktı - Fotoğraf: 8
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"Türkiye-Polonya karşılaşmasının üçüncü setinde sakatlık yaşayan oyuncumuz Sinead Jack Kısal’ın, sağlık ekibimiz tarafından yapılan klinik değerlendirme ve radyolojik tetkikleri sonucunda ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanmış olup, VNL’in 3. haftasında kalan müsabakalarda forma giyip giyemeyeceğine, sağlık ekibimizin maç öncesinde gerçekleştireceği değerlendirmelerin ardından karar verilecektir."

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