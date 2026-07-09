Sanayi yüzü görmez denen marka arabalarını geri çağırıyor

Honda Motor America, araçların geri vites kamerasında ortaya çıkan ciddi bir güvenlik problemi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde toplam 325 bin 588 adet Honda Odyssey marka aracı geri çağırdığını açıkladı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan verilere göre, başlatılan bu geri çağırma işlemi 2018 ile 2020 model yılları arasında üretimi gerçekleştirilen belirli Honda Odyssey araçlarını içine alıyor.

SU SIZINTISI GÖRÜNTÜYÜ KESİYOR

Gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, söz konusu araçların geri görüş kamerasına su girebildiği saptandı. Bu sızıntının bir sonucu olarak, araç geri vites konumuna alındığında ekranda tam bir görüntü kaybı meydana gelebiliyor.

NHTSA, sürücünün arka tarafı görmesini tamamen engelleyen bu problemin, olası çarpışma ve kaza risklerini doğrudan artırabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Tespit edilen bu kritik güvenlik sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Honda, yetkili bayileri üzerinden onarım programı başlatacağını bildirdi.

Geri çağırma kararı kapsamına giren araçlarda yer alan arka görüş kameraları, yetkili servis noktalarında araba sahiplerinden hiçbir ücret talep edilmeden yenileriyle değiştirilecek.