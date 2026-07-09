Erdoğan'ın en kritik görüşmelerinde neden hep o var? İşte merak edilen isim

Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, liderlerin ikili temaslarına da sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelirken, görüşmeler sırasında yine uzun süredir kamuoyunun dikkatini çeken bir isim de objektiflere yansıdı.

Trump'ın Ankara'ya iniş yaptığı gün havalimanındaki karşılama ve ardından yapılan görüşmelerde Erdoğan'ın tercümanı olarak görev yapan Fatma Gülham Abushanab, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı liderlerle gerçekleştirdiği birçok kritik görüşmede yer alan Abushanab'ın kim olduğu ve devlet diplomasisindeki rolü yeniden tartışılmaya başlandı.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

1990'lı yıllarda ABD'nin başkenti Washington D.C.'de dünyaya gelen Fatma Gülham Abushanab, eğitim hayatını da Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Lisans eğitimini George Mason Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Abushanab, daha sonra Georgetown Üniversitesi'nde Müslüman-Hristiyan İlişkileri (Liberal Studies) alanında yüksek lisans yaptı.

Abushanab, 1999 yılında TBMM'de yaşanan başörtüsü kriziyle hafızalara kazınan eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakcı'nın kızı. Aynı zamanda eski AKP Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın yeğeni, Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mariam Kavakcı'nın da kardeşi olmasıyla tanınıyor.

MERVE KAVAKCI OLAYI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Merve Kavakcı, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilmiş, TBMM Genel Kurulu'nda başörtüsüyle yemin etmek istemesi üzerine Meclis'te büyük tartışmalar yaşanmıştı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in Genel Kurul'da yaptığı sert konuşma Türkiye siyasetinin en çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kavakcı'nın, Türk makamlarından izin almadan ABD vatandaşlığına geçtiği gerekçesiyle 13 Mayıs 1999 tarihinde Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verilmiş, milletvekilliği de düşürülmüştü.

KRİTİK GÖRÜŞMELERİN BİR NUMARALI İSMİ

Fatma Gülham Abushanab, son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı liderlerle yaptığı çok sayıda resmi temasta tercüman olarak görev aldı. 2021 yılında Etiyopya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı simultane çeviri de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Söz konusu toplantıda Etiyopya Başbakanı'nın Mustafa Kemal Atatürk için kullandığı "great reformist charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk" ifadesinin çevirisi sosyal medyada tartışma konusu olmuş, bazı kullanıcılar çevirinin eksik veya farklı aktarıldığını öne sürmüştü. Bu iddialar uzun süre kamuoyunda tartışılmış ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Abushanab ayrıca 2021 yılında Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen NATO Zirvesi görüşmesinde de tercüman olarak görev yapmıştı. O tarihten bu yana birçok uluslararası zirvede ve liderler arası temaslarda Erdoğan'ın yanında yer almaya devam etti.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Fatma Gülham Abushanab'ın güçlü akademik geçmişine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen her kritik uluslararası görüşmesinde aynı ismi tercih etmesi, uzun süredir siyaset gündemindeki tartışma başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Muhalefet partileri ve bazı eski diplomatlar, devlet geleneği açısından uluslararası lider görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı'nın kariyer diplomatları ve resmi tercümanlarının görev almasının önemine dikkat çekerken, kritik temasların resmi tutanak süreçlerinin Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülmesi gerektiği savunuluyor.

İktidar cephesi ise Cumhurbaşkanı'nın birlikte çalışacağı ekibi belirleme yetkisinin bulunduğunu vurgularken, Abushanab'ın eğitim geçmişi ve yabancı dil yeterliliğinin bu görevler için uygun olduğu değerlendirmesini yapıyor.