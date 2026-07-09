Son Dakika | İran'da üç kentte patlama sesleri

IRNA haber ajansının aktardığına göre, Buşehr Valisi; Buşehr ve Çoğadak kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Vali, IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Duyulan sesin silahlı kuvvetlerin savunmasından mı, bölgeleri vuran bir düşman mermisinden mi yoksa hedef alınan bir düşman insansız hava aracından mı kaynaklandığı hâlâ araştırılmaktadır ve kesin nedeni henüz belirlenmemiştir." ifadelerini kullandı.