Son Dakika | İran'da üç kentte patlama sesleri
Son dakika haberi... İran'da birçok kentte patlama sesleri duyuldu.
ABD saldırılarının devam ettiği İran’da; Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran haber ajansı Mehr'in aktardığına göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.
Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinden birden fazla kez patlama sesleri geldi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ABD SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde "İran'ı bu gece vurabiliriz" demesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırı başlatmıştı.
ABD'nin saldırılarına İran Devrim Muhafızlarından misilleme gelmişti.
"SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR"
IRNA haber ajansının aktardığına göre, Buşehr Valisi; Buşehr ve Çoğadak kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı.
Vali, IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Duyulan sesin silahlı kuvvetlerin savunmasından mı, bölgeleri vuran bir düşman mermisinden mi yoksa hedef alınan bir düşman insansız hava aracından mı kaynaklandığı hâlâ araştırılmaktadır ve kesin nedeni henüz belirlenmemiştir." ifadelerini kullandı.
ABD'Lİ YETKİLİ: BİZ SALDIRMIYORUZ
CNN'de yer alan habere göre söz konusu patlamalar ABD'den kaynaklanmıyor.
Basın mensuplarına konuşan ABD'li bir yetkili, ülkesinin şu anda İran'a yeni bir saldırı başlatmadığını öne sürdü.