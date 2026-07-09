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Halk TV Dünya Son dakika | İran ABD saldırılarının bilançosunu duyurdu

Son dakika | İran ABD saldırılarının bilançosunu duyurdu

ABD Başkanı Trump'ın 'ateşkes benim için bitti' 'Yeni saldırılar olacak' açıklamasının ardından başlatılan son saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği 78 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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Son dakika | İran ABD saldırılarının bilançosunu duyurdu
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ABD Başkanı Trump'ın dün Ankara'daki NATO zirvesinde 'bu akşam İran'ı vurabiliriz' ifadelerinin ardından gece saatlerinde İran'ın Bender Abbas ve Sirk kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

iran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığı açıkladı.

İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisi verildi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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