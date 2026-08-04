Son Dakika | Özgür Özel ana muhalefet kürsüsünde! YENİ Parti'nin ilk Grup Toplantısı

CHP hakkındaki butlan kararı nedeniyle YENİ Parti’yi kuran Genel Başkan Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısı için Meclis’te. Salonun tıklım tıklım dolduğu görüldü.

CHP’den 91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti’ye geçmesiyle ana muhalefet liderliğini sürdüren Özel’in; CHP’deki istifalar, İmralı Süreci’ne ilişkin yasal düzenlemeler, ekonomik kriz ve partisinin yol haritası hakkında konuşması bekleniyor.

ÖZEL KONUŞUYOR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel şunları ifade ediyor:

Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından gelip Grup Toplantısı'nı onurlandıran kıymetli misafirlerimiz.

Milletimizin talimatı ile kurulan milletimiz ile büyüyen YENİ Partimizin ilk Grup Toplantısı'ndan sevgi ve hürmetle selamlıyorum...

Bizler girdiği ilk seçimleri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hiç yenilmeyen, yenilgiyi bilmeyen, yenilgiye alışmayan, kazanan, kazanmaya söz veren, iktidara yürüyen kadrolarız.

"KONTROLLÜ MUHALEFET OLMAYI REDDEDEN..."

Kontrollü muhalefet olmayı reddeden, mağlubiyeti reddeden, kendine çizilen sınırlar içinde muhalefeti reddeden, bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş, boyun eğmemiş, geri çekilmemiş, teslim olmamış Kuvayı Milliye ruhunun bugünkü temsilcileriyiz...

Bu salonda son yaptığımız grup toplantısında nasıl bir yargı darbesine maruz kaldığımızı detaylarıyla anlatmıştım. Bu darbe pratiğine karşı verdiğimiz hukuki, siyasi, fiziki mücadeleye sizler tüm milletimizle birlikte en yakından şahitsiniz; bu mücadelenin içindesiniz, bu mücadelenin ta kendisisiniz.

"İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK"

Tüm bu saldırılardan sonra bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz de istikameti egemenliğin gerçek sahiplerine, halkımıza, milletimize sorduk. 60 günde 22 il gezdirdik, vatandaşlarımızla el ele tutuştuk ve göz hizasında onlarla dertleştik, dinledik, önerilerini, talimatlarını aldık. Umutsuz olanlara, korkanlara, "Amana geri çekilmeyin, teslim olmayın, teslim etmeyin, bizi bırakmayın" diyenlere dedik ki: "Hiç endişe etmeyin; ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız!" Günü geldiğinde millet kavrayıp "Akıl yeter" dediğinde, "Millet artık yeni bir yolu açın, benim umutlarımı karartmayın, benim umudum olun, sizinle birlikte yürüyeceğim, yanınızda duracağım, arkanızda duracağım, sana, size sahip çıkacağım, bir yol açın" dediğinde artık bu talimattan sonra yeni yolu açmayı bir görev bildik.

YENİ Partimizi 24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle, 91 arkadaşımızla birlikte kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır; ortak geleceğimizi birlikte planlamak, birlikte kurmaktır. Çünkü biz Yeni Parti'yi "bir partimiz olsun" diye kurmadık; biz YENİ Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

"YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ TALİMATINI MİLLET VERMİŞTİR"

Millet istediği için partimizi kurduk. Millet "yeni olsun" dedi, "YENİ Parti" dedi. Adını kendi koydu, adını "YENİ " koyduk.

Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. YENİ Parti'nin kuruluş talimatını da, adını da, bütçesini de millet koymuştur, millet belirlemiştir.

Bu yüce çatı altında hatırlatmak isterim ki, demokrasi tarihi bütçe hakkının ete kemiğe büründüğü, binalar kurduğu, içine girdiği parlamentoları oluşturduğu tarihtir.

Bir tek adamın bildiği gibi para toplayıp, bildiği gibi hizmet etmesine karşı; "Verilecek vergiye de, yapılacak hizmete de biz karar vereceğiz" yaklaşımı bütçeyi, bütçe hakkını ve verdiği verginin arkasını aramayı, yani gelişmiş bir demokrasi anlayışını kurmuştur.

Parlamentolar bütçeden, bütçe hakkından temel alırlar. Nerede bir yapı varsa onu kuranlar bütçesini belirliyorsa, onu izliyorsa, denetliyorsa orada demokrasi vardır, kalkınma vardır, başarı vardır.

Birazdan detaylıca anlatacağım; YENİ Parti'nin bundan sonraki yürüyüşünde kurduran millete, adını koyan millete, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk vardır, tam hesap verme vardır.

Tüm bu sebeplerle YENİ Parti tavanda değil, tabanda kurulmuştur. Millete rağmen değil, milletle birlikte kurulmuştur.

YENİ Parti, Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir.

Bu partide "Oyu bize verin, yetkiyi bize verin ya da üye olun kenara çekilin, gerisini bize bırakın" anlayışı yoktur. Bu partiyi millet kurmuştur; bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir.