Kılıçdaroğlu için yine otobüs kaldırıyorlar! Bu sefer de grup toplantısı için

Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı’nda yapacağı konuşma öncesinde farklı illerden Ankara’ya katılım hazırlığı başladı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerden Cemre Çağlayan, grup toplantısı için düzenlenen otobüs seferlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Eyüpsultan İlçe Sekreteri olduğu belirtilen Çağlayan’ın paylaşımında, otobüslerin hareket edeceği yerler ile seferlerin tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Böylece Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dinlemek isteyen destekçilerin farklı kentlerden Ankara’ya taşınacağı anlaşıldı.

DAHA ÖNCE DE OTOBÜS KALDIRMIŞLARDI

Kılıçdaroğlu için benzer bir organizasyon 30 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenen “Halk Buluşması” öncesinde de yapılmıştı. Çevre illerden kaldırılan otobüslerle Kılıçdaroğlu’nun destekçileri CHP Genel Merkezi önündeki programa getirilmişti.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Aydın’dan Ankara’ya otobüs kaldırılacağını duyurmuş, ilçelerden katılmak isteyenlerin sorumlularla iletişime geçerek kayıt yaptırmasını istemişti. Söz konusu buluşmaya yaklaşık 15 bin kişinin katılmasının hedeflendiği öne sürülmüştü.

BİNDİRİLMİŞ KITALAR ELEŞTİRİLERİ AKILLARA GELDİ

Otobüs organizasyonu, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı isimlerin daha önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinglerine yönelik kullandığı “bindirilmiş kıtalar” eleştirilerini de yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu destekçilerinin Özel’in mitinglerindeki kalabalıkların başka kentlerden taşındığını savunmasına rağmen benzer yöntemin Kılıçdaroğlu’nun programlarında da uygulanması tartışma konusu olmuştu. Grup toplantısı için yapılan yeni organizasyonun ardından aynı eleştiriler bir kez daha hatırlatıldı.