Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu için yine otobüs kaldırıyorlar! Bu sefer de grup toplantısı için

Kılıçdaroğlu için yine otobüs kaldırıyorlar! Bu sefer de grup toplantısı için

Butlan ile atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Ağustos Salı günü yapacağı CHP TBMM Grup Toplantısı için farklı illerden Ankara’ya otobüs kaldırılacağı ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu için yine otobüs kaldırıyorlar! Bu sefer de grup toplantısı için
Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı’nda yapacağı konuşma öncesinde farklı illerden Ankara’ya katılım hazırlığı başladı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerden Cemre Çağlayan, grup toplantısı için düzenlenen otobüs seferlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu için yine otobüs kaldırıyorlar! Bu sefer de grup toplantısı için - Resim : 1

CHP Eyüpsultan İlçe Sekreteri olduğu belirtilen Çağlayan’ın paylaşımında, otobüslerin hareket edeceği yerler ile seferlerin tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Böylece Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dinlemek isteyen destekçilerin farklı kentlerden Ankara’ya taşınacağı anlaşıldı.

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı! AKP ile butlan iş birliğini duyurduÖzgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı! AKP ile butlan iş birliğini duyurdu

DAHA ÖNCE DE OTOBÜS KALDIRMIŞLARDI

Kılıçdaroğlu için benzer bir organizasyon 30 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenen “Halk Buluşması” öncesinde de yapılmıştı. Çevre illerden kaldırılan otobüslerle Kılıçdaroğlu’nun destekçileri CHP Genel Merkezi önündeki programa getirilmişti.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Aydın’dan Ankara’ya otobüs kaldırılacağını duyurmuş, ilçelerden katılmak isteyenlerin sorumlularla iletişime geçerek kayıt yaptırmasını istemişti. Söz konusu buluşmaya yaklaşık 15 bin kişinin katılmasının hedeflendiği öne sürülmüştü.

BİNDİRİLMİŞ KITALAR ELEŞTİRİLERİ AKILLARA GELDİ

Otobüs organizasyonu, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı isimlerin daha önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinglerine yönelik kullandığı “bindirilmiş kıtalar” eleştirilerini de yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu destekçilerinin Özel’in mitinglerindeki kalabalıkların başka kentlerden taşındığını savunmasına rağmen benzer yöntemin Kılıçdaroğlu’nun programlarında da uygulanması tartışma konusu olmuştu. Grup toplantısı için yapılan yeni organizasyonun ardından aynı eleştiriler bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro