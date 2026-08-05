Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor
Sivas'ta altı yıldır düzenlenmeyen Kangal köpeği güzellik yarışması, Gurbetçi Buluşmaları kapsamında yeniden hayata geçiyor. Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapılacak dev organizasyonda 200'den fazla köpek beş ayrı kategoride yarışacak.
Sivas Belediyesi, 2019'dan bu yana düzenlenmeyen Kangal köpeği güzellik yarışmasını yeniden hayata geçiriyor.
8 Ağustos Cumartesi günü Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapılacak yarışmaya şimdiden 200'ü aşkın başvuru geldi.
Yarışma, bu yıl ilk kez düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları etkinliklerinin parçası olarak planlandı.
Belediye, müzik ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin simgesi Kangal çoban köpeğini yurt içinde ve dışında tanıtmayı hedefliyor.
Köpekler erkek, dişi, yavru, veteran ve 5 yaş üzeri jüri özel ödülü olmak üzere beş kategoride değerlendirilecek.
Yarışmada Kangal ırkının yanı sıra yerli çoban köpekleri de beş ayrı kategoride jürinin karşısına çıkacak.
Jüri heyetini Aksaray, Erciyes ve Cumhuriyet üniversitelerinden akademisyenler ile Sivas'ın yerel uzmanları oluşturuyor. Başvurular 7 Ağustos'a kadar sürecek.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kangal köpeğinin tarihsel önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Kangal köpekleri, aslan kadar kuvvetlidir' diye geçiyor. Sivas'ın bozkır ortamını düşündüğümüz zaman hayvancılıkla uğraşan insanların en büyük yardımcıları Kangal köpekleridir. Fiziki özelliklerinin yanı sıra karakteristik olarak da çok önemli özellikler taşıyor."
Uzun, 2019'dan bu yana yarışma düzenlenmediğini hatırlatarak, "Sivaslı hemşerilerimizin Kangal güzellik yarışmasını çok özlediklerini gördük. Kangal köpeğine sahip çıkmamız, böyle bir etkinliğe yer vermemiz halkımız tarafından büyük teveccühle karşılandı" dedi.
Uzun, Sivaslıların Kangal çoban köpeğine beslediği sevginin yarışmaya olan ilgide açıkça görüldüğünü de sözlerine ekledi.
(AA)