Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kangal köpeğinin tarihsel önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Kangal köpekleri, aslan kadar kuvvetlidir' diye geçiyor. Sivas'ın bozkır ortamını düşündüğümüz zaman hayvancılıkla uğraşan insanların en büyük yardımcıları Kangal köpekleridir. Fiziki özelliklerinin yanı sıra karakteristik olarak da çok önemli özellikler taşıyor."