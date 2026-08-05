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Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor

Sivas'ta altı yıldır düzenlenmeyen Kangal köpeği güzellik yarışması, Gurbetçi Buluşmaları kapsamında yeniden hayata geçiyor. Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapılacak dev organizasyonda 200'den fazla köpek beş ayrı kategoride yarışacak.

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Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 1
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Sivas Belediyesi, 2019'dan bu yana düzenlenmeyen Kangal köpeği güzellik yarışmasını yeniden hayata geçiriyor.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 2
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8 Ağustos Cumartesi günü Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapılacak yarışmaya şimdiden 200'ü aşkın başvuru geldi.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 3
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Yarışma, bu yıl ilk kez düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları etkinliklerinin parçası olarak planlandı.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 4
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Belediye, müzik ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin simgesi Kangal çoban köpeğini yurt içinde ve dışında tanıtmayı hedefliyor.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 5
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Köpekler erkek, dişi, yavru, veteran ve 5 yaş üzeri jüri özel ödülü olmak üzere beş kategoride değerlendirilecek.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 6
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Yarışmada Kangal ırkının yanı sıra yerli çoban köpekleri de beş ayrı kategoride jürinin karşısına çıkacak.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 7
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Jüri heyetini Aksaray, Erciyes ve Cumhuriyet üniversitelerinden akademisyenler ile Sivas'ın yerel uzmanları oluşturuyor. Başvurular 7 Ağustos'a kadar sürecek.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 8
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kangal köpeğinin tarihsel önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Kangal köpekleri, aslan kadar kuvvetlidir' diye geçiyor. Sivas'ın bozkır ortamını düşündüğümüz zaman hayvancılıkla uğraşan insanların en büyük yardımcıları Kangal köpekleridir. Fiziki özelliklerinin yanı sıra karakteristik olarak da çok önemli özellikler taşıyor."

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 9
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Uzun, 2019'dan bu yana yarışma düzenlenmediğini hatırlatarak, "Sivaslı hemşerilerimizin Kangal güzellik yarışmasını çok özlediklerini gördük. Kangal köpeğine sahip çıkmamız, böyle bir etkinliğe yer vermemiz halkımız tarafından büyük teveccühle karşılandı" dedi.

Bozkırın aslanları Sivas'ta podyuma çıkıyor - Fotoğraf: 10
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Uzun, Sivaslıların Kangal çoban köpeğine beslediği sevginin yarışmaya olan ilgide açıkça görüldüğünü de sözlerine ekledi.

(AA)

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