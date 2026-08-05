Son dakika | Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor

İmralı Süreci kapsamında hazırlanan ve Çerçeve yasa olarak da bilinen teklifin, 12 maddeden oluştuğu, teklif kapsamında kasten öldürme suçları ile Haziran 2005 öncesinde müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlara dair soruşturmaların kapsam dışında tutulacağı, hazırlanan kanun kapsamına giren PKK'lılar hakkında yapılacak değerlendirmelerin soruşturma ve kovuşturmaların yürütüldüğü merciler tarafından yapılacağı ifade ediliyor.

HaberTürk'te yer alan bilgilere göre sürecin takibi Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nden oluşan kurul ile izlenecek.