Son dakika | Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Son dakika... AKP Grup Başkanı Abdullah Güler İmralı Süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa teklifinin bugün Meclis'e verileceğini söyledi.
İmralı Süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifi bugün resmen Meclis'e verilecek. AKP'li Abdullah Güler İmralı Süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa için, "Teklifin bugün verileceği kesin. Görüşme yapacağı ve saati bildireceğiz" dedi.
AKP'Lİ VEKİLLERE NEYE İMZA ATTIKLARINI ANLATMAK İÇİN TOPLANTI YAPILDI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen çerçeve yasa teklifini imzalamıştı. AKP'li vekiller de söz konusu yasa teklifini imzalamış ancak bu imzalar içeriği görülmeden atılmıştı.
AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bugün AKP'li vekillere neye imza attıklarını açıklamak ve teklifin detaylarını iletmek için kapalı bir grup toplantısı yaptı.
Kapalı grup toplantısı öncesinde kısa bir açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yasa hakkında "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
YASANIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
İmralı Süreci kapsamında hazırlanan ve Çerçeve yasa olarak da bilinen teklifin, 12 maddeden oluştuğu, teklif kapsamında kasten öldürme suçları ile Haziran 2005 öncesinde müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlara dair soruşturmaların kapsam dışında tutulacağı, hazırlanan kanun kapsamına giren PKK'lılar hakkında yapılacak değerlendirmelerin soruşturma ve kovuşturmaların yürütüldüğü merciler tarafından yapılacağı ifade ediliyor.
HaberTürk'te yer alan bilgilere göre sürecin takibi Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nden oluşan kurul ile izlenecek.
12 MADDEDEN OLUŞUYOR
"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" teklifi 12 maddeden oluşuyor.
KAPALI GRUP TOPLANTISI SONA ERDİ
AKP'li vekillere yasa içeriği için yapılan kapalı grup toplantısının ardından yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AKP TBMM Grubu’nun İmralı süreci kapsamındaki kapalı grup toplantısı sona erdi.