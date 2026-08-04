AKP'ye geçen Burcu Köksal'a Afyonspor şoku

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçişi sonrası Afyonspor harekete geçti.

Afyonspor Yönetim Kurulu, kulübün geleceğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a seslendi.

AKP'ye geçen Belediye Başkanı'na göndermede bulunan "Afyonspor'u öldüren belediye başkanı olmayın" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"HANGİ SIFATLA TARİHE GEÇECEKSİNİZ!"

Açıklamada ayrıca "Sizler tarihe hangi sıfatla geçeceksiniz?" ifadeleriyle de tepki gösterildi.

KRİTİK TARİH 6 AĞUSTOS

Açıklamada, Afyonspor'un lige başlayıp başlamayacağı ve Belediye Başkanı Köksal'ın taraftara verdiği sözleri tutup tutmayacağı gibi soruların cevabının 6 Ağustos'ta netleşeceği belirtildi. Yönetim, kulübün sahipsizliğine taraftarın, Afyon halkının ve spor camiasının büyük tepki gösterdiğini vurguladı.

AMATÖRE DÜŞTÜLER

Afyonspor, geçtiğimiz sezon 3. Lig'de mücadele ederken son haftada aldığı mağlubiyetle Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü.

Kulübün ardından şehrin bir diğer temsilcisi 1923 Afyonkarahisarspor da play-off yarı finalinde elenerek 3. Lig'e yükselmeyi başaramamış, böylece Afyonkarahisar'ın en üst düzey futbol temsilcileri bu sezon yalnızca Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek hale gelmişti. Yeni sezonda şehri Afyonspor, 1923 Afyonkarahisarspor ve Çakırköyspor olmak üzere üç ayrı kulüp temsil edecek.

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİ" VURGUSU

Yönetim açıklamasında, Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak Afyonspor'un, şehrin diğer temsilcileri 1923 Afyonkarahisar ve Çakırköy kulüpleriyle birlikte desteklenerek sezon sonunda şampiyonluğa taşınması gerektiği ifade edildi. "Şampiyonluklar kutlayan bu şehir profesyonel futbol kulübünü hak etmektedir" denildi.

"ŞEHRİN TAKIMI VE ŞEREFİDİR"

Açıklamada, geçmişte yapılan hatalar madde madde sıralanmak yerine birlik olma ve şampiyonluğa odaklanma çağrısı yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Afyonspor sadece isim değildir, Afyonspor şehrin takımı ve şerefidir. Afyonspor, şehrimizin en önemli ortak değeridir.

ÇOK KONUŞULACAK MESAJ

Yönetim kurulu, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yanı sıra milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, Hakan Şeref Olgun ve tüm siyasi parti il başkanlarını göreve davet etti. Açıklamada, "Sizler tarihe hangi sıfatla geçeceksiniz?" sorusu yöneltilerek geçmişte öne sürülen transfer yasağı gibi engellerin artık bulunmadığı hatırlatıldı.

YÖNETİM ATAMASINA ÇAĞRI

Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay, kulübün mevcut amatör statüsüne ilişkin oldu. Yönetim, Afyonspor'un bugün itibarıyla amatör takım statüsünde bulunduğunu, Belediye Başkanı Köksal'ın uygun gördüğü kişileri yönetime atayarak kulübü şampiyon yapmasının önünde hukuki hiçbir engel olmadığını belirtti. Açıklamada örnek isim olarak Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan'ın kulüp başkanı olarak açıklanabileceği ifade edildi.

"SIRTINIZI DÖNMEYİN" ÇAĞRISI

Yönetim kurulu açıklamasını, "On binlerce taraftar size umut bağlamış, sizin açıklamanızı beklemektedir. Binlerce taraftara, Afyon'a sırtınızı dönmeyin. Afyonspor'a sahip çıkmak Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın taraftara verdiği sözdür. Her şey Afyon için, her şey Afyonspor için." ifadeleriyle tamamladı.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O AÇIKLAMA:

Afyonsporu öldürmeyin

Afyonspor ‘un lige başlayıp - başlamayacağı , Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Afyonspor ve taraftara verdiği sözleri tutup - tutmayacağı gibi onlarca sorunun cevap bulacağı gün 6 Ağustostur!

Afyonspor ’un sahipsizliğine taraftar , Afyon halkı ve spor camiası son derece tepkilidir.

Şampiyonluklar kutlayan bu şehir profesyonel futbol kulübünü hak etmektedir.

Bölgesel amatör ligde yer alacak Afyonspor , 1923 Afyonkarahisar ve Çakırköy kulüpleri desteklenerek sezon sonunda Afyon’a şampiyonluk kazandırılmalıdır.”

“Afyonspor şehrin takımı ve şerefidir”

“Bu gün Afyonspor’a yapılan hainlikleri, yanlışları madde madde yazmak - konuşmak yerine şampiyonluğa odaklanma, birlik olma günü olduğuna inanıyoruz.

Bu şehre muazzam zaferler kazandırmış takımı tarihe gömmek isteyenler şunu unutmamalı ki Afyonspor sadece isim değildir, Afyonspor şehrin takımı ve şerefidir.

Afyonspor, şehrimizin en önemli ortak değeridir, Bu değere ihanet edenleri de – yüceltenleri de tarih yazmaktadır.”

“Sizler tarihe hangi sıfatla geçeceksiniz”

“Dün den bugüne hafızaları tazelemek yerine,

Belediye Başkanı Burcu Köksal , Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, Hakan Şeref Olgun ve tüm siyasi parti il başkanlarını göreve davet ediyoruz !

Sizleri bu şehrin takımı Afyonspor’a sahip çıkmaya davet ediyoruz!

Sn Belediye Başkanı ve Sn Milletvekilleri; Sizler tarihe hangi sıfatla geçeceksiniz!

Geçmişte üretilen bahaneler kalmamıştır. Transfer yasağı gibi engeller yoktur.”

“Afyonspor’u yaşatın, öldüren Belediye Başkanı olmayın"

“Afyonspor maalesef bu gün AMATÖR takım statüsündedir,

Burcu Köksal’ın Afyonspor yönetimine uygun gördüğü kişileri atayarak, Afyonsporu şampiyon yapmasında hiçbir engel yoktur.

Belediye Başkanı Burcu Köksal arzu ederlerse bu gün, Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan’ı Kulüp başkanı olarak açıklar ve Kemal bey hukuken bu gün görevine başlar.

Burcu Köksal’a diyoruz ki;

Şehir takımları, Şehrül - eminin himayesinde faaliyet gösterir.

On binlerce taraftar size umut bağlamış sizin açıklamanızı beklemektedir. Binlerce taraftara , Afyon’a sırtınızı dönmeyin.

Afyonspor’a sahip çıkmak Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın taraftara verdiği sözdür. Afyonspor’u yaşatın, öldüren Belediye Başkanı olmayın!

Afyon halkının ,taraftarın ve spor kamuoyunun Burcu Köksal’dan beklentisi bu yöndedir.

Her şey Afyon için Her şey Afyonspor için.