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Halk TV Türkiye İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı

İstanbul'dan girip Marmara ve Çanakkale üzerinden geçecek poyraz İzmir'den çıkacak! Sıcakların ve nemin arttığı günlerde ferahlatan haberi veren Meteoroloji saat saat açıkladı. Yurdun kuzeyi yağışlı, güneyi hem yağışlı hem aşırı sıcak olacak.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
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İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 1
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 2
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Sıcaklık mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken poyraz 2 bölgede ferahlatacak. Kuzeyde ve güneyde belirli bölümlerde yağış etkili olacak.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 3
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Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 4
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Güney ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 5
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Marmara genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Bursa'da 35, Çanakkale'de 34, Kırklareli'nde 34 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da termometrelerin 32 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 6
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Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Aydın'da 41, Denizli'de 39, İzmir ve Muğla'da ise 37 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde poyraz kuvvetli esecek.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 7
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Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize, Samsun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde de yağış görülecek.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 8
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Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diyarbakır'da 41, Şanlıurfa'da 42, Aydın'da 41 derece sıcaklık bekleniyor. Malatya'da 37, Mardin'de ise 37 derece tahmin ediliyor.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 9
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Poyrazın Marmara ve Kuzey Ege'deki etkisi gün içinde de sürecek. Hava tahmin uygulamalarına göre özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın etkisini koruması bekleniyor. Marmara'nın güneyinde ve Kuzey Ege'de rüzgar yer yer kuvvetli esecek.

Meteoroloji uyarılarına göre poyrazın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı - Fotoğraf: 10
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Bugün hava kaç derece olacak?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

İstanbul İzmir Rüzgar Sıcak Meteoroloji Hava Durumu Yağış
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