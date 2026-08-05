İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'dan girip Marmara ve Çanakkale üzerinden geçecek poyraz İzmir'den çıkacak! Sıcakların ve nemin arttığı günlerde ferahlatan haberi veren Meteoroloji saat saat açıkladı. Yurdun kuzeyi yağışlı, güneyi hem yağışlı hem aşırı sıcak olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.
Sıcaklık mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken poyraz 2 bölgede ferahlatacak. Kuzeyde ve güneyde belirli bölümlerde yağış etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Güney ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Bursa'da 35, Çanakkale'de 34, Kırklareli'nde 34 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da termometrelerin 32 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Aydın'da 41, Denizli'de 39, İzmir ve Muğla'da ise 37 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde poyraz kuvvetli esecek.
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize, Samsun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde de yağış görülecek.
Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diyarbakır'da 41, Şanlıurfa'da 42, Aydın'da 41 derece sıcaklık bekleniyor. Malatya'da 37, Mardin'de ise 37 derece tahmin ediliyor.
Poyrazın Marmara ve Kuzey Ege'deki etkisi gün içinde de sürecek. Hava tahmin uygulamalarına göre özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın etkisini koruması bekleniyor. Marmara'nın güneyinde ve Kuzey Ege'de rüzgar yer yer kuvvetli esecek.
Meteoroloji uyarılarına göre poyrazın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bugün hava kaç derece olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.