İstanbul'dan girip İzmir'den çıkacak! Meteoroloji saat saat açıkladı

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Poyrazın Marmara ve Kuzey Ege'deki etkisi gün içinde de sürecek. Hava tahmin uygulamalarına göre özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın etkisini koruması bekleniyor. Marmara'nın güneyinde ve Kuzey Ege'de rüzgar yer yer kuvvetli esecek.

Meteoroloji uyarılarına göre poyrazın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.