Son Dakika | Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi başladı!

Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından, Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimi yapılıyor.

CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin 17 meclis üyesi oy kullanacak. CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin. İlk turda 44 meclis üyesi oy kullandı.

1 boş oy, 1 geçersiz oy var.

CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26, AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı.

salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TURDA DA CHP'NİN ADAYI ÖNDE BİTİRDİ

Çetinkaya, ilk turda olduğu gibi 26 oy alarak önde bitirdi. Üçüncü tura geçildi.

DEDETAŞ CEZAEVİNDEN İLK AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, dün cezaevinde Zafer Partisi Genel Başkanı Sinem Dedetaş ile görüşmüştü. Dedetaş, şunları ifade etmişti:

"Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım ama ben bir siyasetçinin seçmenden aldığı yetkiyi en azından o dönem bitene kadar muhafaza etmesi gerektiğini seçmene saygının bir gereği olduğuna inanıyorum ve yapmış olduğum, almış olduğum tavırdan dolayı da haklı ve doğru olduğumu düşünüyorum ve mutluyum"